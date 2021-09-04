生展（8279）雙喜臨門，不僅特色原料藥以及益生菌、靈芝等相關商品銷售佳，跨海參加美國AII達文西國際發明展，又獲兩面金牌，加上後續還有擴展效益，法人看好今年度業績可維持穩定成長，明年營運將再上高峰。

生展此次參加美國AII達文西國際發明展，參賽的兩項作品「ST4用好菌緩解化療副作用」、「BC198 × S38減脂益生菌：促進身體代謝的健康生活方案」均獲頒金牌獎，預期有金牌光環，將有助於產品銷售力道。

生展營運表現亮眼，今年前七月營收7.96億元、年增4.74％，上半年EPS也有3.78元的表現。

生展為擁有穩定且信賴的原料供應來源，降低未來發酵設備資本支出，今年初以2.73億元入股金穎，取得30.08％股權，成為其最大股東，並拿下二席董事。

生展表示，金穎擁有兩套50噸級及兩套55噸級發酵槽，去年開始規畫並興建一棟獨立廠房，預計購置兩套66噸級全自動發酵設備及完整的下游純化生產線，以符合歐美生技產業規範而設計，並以國際市場為主要目標。

而生展則專攻原料藥、藥品級乳酸菌素材以及特色劑型機能保健品生產，以藥廠級研發製造能力，從事原料藥及保健營養食品研發與生產，為國內益生菌保健產品領導廠商。生展與金穎的合作將可大舉拓展國際微生物發酵市場。

法人表示，新冠疫情風暴，帶動消費者對提升免疫力的保健產品有明顯成長需求，生展已提前布局國際市場生產廠房，在今年6月規畫新增加位在南科的生產基地，比鄰現有生展南科廠，未來將可互為搭配整合，取代原先擬新建的三期工程，產線投入營運的時間將可超前一年。

(時報資訊)

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