中石化（1314）首季EPS達0.2元，逼近去年全年的0.21元，第二季油價彈升，AN、MMA等產品行情活絡走堅，單季EPS倍增至0.47元，推升上半年EPS達0.67元。中石化表示，展望後市，雖然Delta病毒恐壓抑第三季報價續揚力道，惟解封需求帶動，第四季旺季效應或有發揮，全年營收有機會挑戰2019年水準，加計土地出售利益入帳，獲利蓄勢更上層樓。

中石化3日舉行法說會，公司主管指出，伴隨歐美經濟解封帶動需求，CPL、AN報價活絡墊高，中石化第二季毛利率20.3％，是繼2017年第一季後再度突破兩成大關；上半年淨利21.97億元，年成長371％。

中石化表示，近年AN多採全產全銷，上半年因美國寒害供給大減（當地總產能約156萬噸），加上解封後需求增加，對營運增添實質貢獻。下半年大陸集中投產、下游需求減緩，行情恐將緩步下滑，惟近期也在油價彈升帶動下，出現盤整多時攀揚契機，有利增添營運支撐。明年儘管下游需求會去化，但整體價格應持續呈現震盪。

此外，CPL上半年在各地解封及疫苗施打下，帶動售價提升，但進入下半年Delta病毒導致全球需求再度減緩，第三季相對保守；進入第四季則希望傳統旺季效應有所發揮。明年大陸CPL新產能陸續開出，需求能否跟上將是追蹤關鍵。

中石化認為，CPL、AN價格高點應落在第二季，第三季會出現修正，但預估第四季在歲修關係下，多少應有提振作用。由於上半年營收已達166.78億元，看好全年營收有機會達2019年296億元水準。

(時報資訊)

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