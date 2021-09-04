台汽電（8926）共19家轉投資及再轉投資公司，其中四家獨立發電廠總裝置容量為2,440MW，占全部九家民營電廠容量約31％，占全台灣電力系統總裝置容量約5.2％。伴隨台汽電綠能布局漸收成效，且旗下星能、國光電力已通過環境影響差異分析審查，未來只要有電力調度需求，就可將容量因數提高至70％，有助下半年營運蓄勢推進。

台汽電持有星元電力41％股權。因星元電力1月24日發生熱回收鍋爐過熱失火事件，導致一號機毀損，加上汽價下跌，上半年EPS為0.92元。星元電力預計明年6月完成修復，並爭取保險理賠以彌補相關損失。

台汽電表示，承攬丹麥離岸風電開發商沃旭能源之離岸風電陸上變電站統包工程，現正執行中；星能股承攬台電示範風場陸域管排土建工作也持續執行。民營電廠開發案森霸二期已取得台電113年商轉100萬瓩燃氣機組電力採購標案，預計於113年6月商轉。

此外，台汽電綠能布局進度也持續多元推進。陸域風電投資星寶電力彰化10.35MW陸域風電於去年11月啟用，並已於今年8月取得電業執照。清水地熱已於6月完成全廠測試及併聯發電。

太陽光電投資及承攬烏山頭水庫水面型光電（約13MW）施工中；另投資花蓮兆豐太陽光電廠，入股20％。彰化芳苑風力發電開發案環境影響評估調查中。苗栗風力機組加速重置環境影響說明書已委辦。

再生能源售電業務上，去年10月開始轉供台汽電集團子公司苗栗風力之再生能源電力予用戶，售出第一度綠電；去年12月開始轉供再生能源電力予台灣大哥大及台綜院；今年8月與台達電簽訂綠能購售電合約。

(時報資訊)

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