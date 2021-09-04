看準越南平陽省已成為台灣自行車產業的重要聚落，以及越南自行車輸歐、輸美擁有關稅優惠，今年自行車總產銷量挑戰650萬台的巨大（9921）集團，由於銷量暴增、兩岸產能已不敷需求，加上全球自行車持續熱銷，在評估多年後，決定砸下4,800萬美元，在越南平陽省投資設廠。巨大表示，未來自行車既可輸歐、輸美享有關稅優惠，同時還可進一步布局龐大的東協市場。

巨大進一步表示，看好全球自行車市場長期成長趨勢，目前已在越南平陽省購地10公頃，預計年底前動工興建，增加自動化生產提升品質，預計2023年下半年投產，最大年產能可達百萬台，主攻新台幣3萬元以下的平價車種。

據悉，越南平陽省聚集近20家自行車供應鏈，包括避震前叉大廠-榮輪科技、自行車坐墊大廠－維樂、車首管廠－信隆、標紙廠－政伸（8481）等，都是巨大集團的供應商；就連全球最大的鏈條製造商-桂盟（5306）也設廠在距離平陽省不遠的同奈省。 巨大插旗越南設廠，上述廠商都可就近供應零配件，助攻巨大輸歐、輸美甚至布局越南內需市場。

巨大指出，越南之所以會吸引台資自行車產業群聚，主因是越南加入FTA已生效，擁有關稅競爭優勢。

不過，巨大強調，高階自行車與電動自行車依然會維持在台灣生產組裝，越南廠主要以中低價的自行車款為主力。法人表示，由於巨大在手訂單已看到明、後年，若以產能年增10％來推估，巨大明年總產銷量上看700萬台。越南廠2023年投產後，不僅可紓解巨大的產能不足、擁有輸歐與輸美關稅優勢，還可布局東協市場，可說是一舉多得。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意