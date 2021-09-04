福壽（1219）3日舉行法說會，董事長洪堯昆指出，第三季受到疫情、缺櫃等外在因素衝擊，唯台灣疫情防疫降級後，餐廳恢復內用，業務用油品已在7、8月恢復到八成，估9月可恢復到九成，樂觀看待第四季表現。

對於近期黃小玉價格回落，洪堯昆強調，台灣是淺碟型市場，影響黃小玉包括庫存量、疫情、海運價格、市場需求、全球的氣候等，今年初船期無法正常運輸下，全台聯合採購黃豆以供台灣市場的需求，但船期再慢還是陸續到貨，因此各家業者的庫存滿滿，至8月庫存量已逐漸恢復常態，將有利第四季的市場供需。

此外，今年大宗商品價格波動大，洪堯昆認為，全球疫情在疫苗施打普遍下可望趨緩，而缺櫃問題仍嚴重，全球氣候異常，影響原物料供應，但主要產區還算穩定，台灣庫存恢復常態，第四季價格相對趨於持穩。

福壽去年滿百年除了推出一系列百年慶典，最重要是透過與北科大產學合作加速數位轉型，洪堯昆說，福壽百年數位轉型將加速推動，這其中包括所有30、40年老廠房邁向人工智慧化。

洪堯昆強調，公司未來將積極推動兩大方向，包括AI人工智慧化與糧農循環經濟；其中在人工智慧化部分，福壽成立人工智慧化學校，培養廠房人工智慧操作人才，且隨著數位轉型，將過去做大盤批發B2B業務，擴展至B2C，讓更多人了解福壽所生產的油品食品品牌，目前B2C官網平台為福壽百貨店，並透過momo、PChome等電商平台擴大業績，每年均以倍數增長，且加工食品品項亦從現有200多項，目前擴增加至500項。

福壽去年合併營收達123.2億元，稅後淨利大增近三倍，EPS達1.9元，營收、淨利與EPS均創近年新高；福壽近六年來在積極發展寵物食品與肉品加工等挹注下，每年營收均成長5％～8％，今年上半年合併營收飆至71.63億元，大幅優於去年同期的59.08億元，儘管第三季有點混亂，但樂觀第四季表現。

(時報資訊)

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