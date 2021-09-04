受惠換約租金翻倍、新船投入搶市，慧洋-KY（2637）今年來獲利「月」來愈高，3日公布自結8月稅前淨利逾6.88億元，年增近八倍，自結每股稅前淨利0.92元；累計前八月稅前淨利37.94億元，每股稅前盈餘5.08元，較去年同期每股虧損0.47元，一舉轉虧為盈。

慧洋表示，近期大陸、印度等多個地方疫情再起，加劇塞港問題惡化、市場供需失衡，支撐運價居高不下，推升8月BDI運價指數突破4,000點大關，達2010年5月來最高，以致7、8月淡季不淡。隨著美、印等國擴大基礎建設，加上即將進入第四季傳統旺季，慧洋將持續挑戰營收獲利新高。

慧洋8月營收17.08億元、年增58.39％，營業利益7.89億元，營益率同步創高達46％，稅前淨利逾6.88億元；累計前八月營收112.7億元、年增47.75％，營業利益42.46億元、年增逾五倍，稅前淨利37.95億元。

慧洋今年已交付七艘最新節能散裝船舶投入搶市，並處分九艘老舊船舶，後續將視市場狀況處份船舶，優化船隊競爭力。累計目前船隊總數為136艘，平均船齡7.1年，預計未來三年還將交付13艘環保節能新船，朝業界規模最大的節能船隊為目標前進。

慧洋第三季預計還有18艘船將換約，依照船舶運價與指數漲勢，期約租金有機會跳增逾八成，除了受惠全球船荒推升期約租金，慧洋還有23艘指數連結船舶，隨市場行情走高，帶動期約租金同步成長，進入第四季另有13艘船舶將換約。也因此，慧洋近期上修全年換約漲幅至71％。

展望後市，慧洋表示，由於過去三、五年業界新造船數量偏低，而疫情過後運量大幅回補、塞港問題難解，加上美、中兩國擴大基礎建設帶動原物料與大宗物資需求，加上國際海事組織（IMO）對最新環保法規的碳排放規定將於2023年正式上路，預計將影響海上約八成船舶，海上運輸供需失衡恐將成為常態。

(時報資訊)

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