緯創資通（3231）持續強化印度布局版圖，在與當地合作夥伴Optiemus infracom旗下子公司簽署戰略合作協議後，不僅是智慧手機、IoT及其它智慧裝置產品外，未來「印度製造」的產品也將逐步擴及筆電、平板、網通設備等IT硬體產品，還有EV電動汽車電子類產品。緯創亦將藉由透過強化與在地合作夥伴的結盟，加速在印度建置一作為全球ICT的設計及製造的中心。

緯創甫於今年四月間，出清與印度在地網通集團Optiemus infracom先前合資成立的子公司Optiemus Electronics近兩成股權，隨後於8月下旬，再與其簽署戰略合作協議，強化與Optiemus集團的策略聯盟之際，也提供更多技術資源、聯手擴大「印度製造」版圖。

緯創共同總經理暨緯創智能執行長沈慶堯表示，印度推動的PLI（生產連結激勵計畫）將在未來十年成為推動「印度製造」生態系發展的關鍵動能，緯創亦致力於在印度建置資通訊的全球設計暨製造中心，並攜手其印度夥伴合作、提供其支援。

因應地緣政治的影響，緯創早在美中貿易戰前數年，就啟動「跟著客戶需求走」的海外布局策略，並在近幾年來加速擴展建置新產能的腳步。尤其在作為其國際化布局重要據點的印度，2015年首進該市場時，即與Optiemus集團策略聯盟、承接品牌廠的智慧手機製造。

目前緯創在印度的手機製造產線主力，聚焦於去年底發生暴動事件的Narsapure印度二廠，於今年初正式量產後，預計第三季底前，新建置的印度三廠也即將完工。

緯創共同總經理暨緯創科技執行長林建勳日前指出，緯創已通過印度PLI的手機及PC生產業項目，雖因疫情影響導致時程暫延，不過緯創手上的「入門票」，有利未來取得客戶穩定的下單量。

至於目前在Noida擁有兩座生產廠的Optiemus，除手機製造業務，在IT硬體裝置部分亦有有PLI，預期此回與緯創擴大戰略合作後，雙方在「印度製造」的產品線還將擴至平板、筆電、智慧穿戴裝置、網通設備及IoT等產品，而緯創過去以中國為主要據點的EV電動車電子產品產線，也將擴向印度。

(時報資訊)

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