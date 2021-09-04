富邦媒（8454）全省綿密的物流配送體系，成為其躍升國內電商龍頭的最重要競爭力之一。繼成立北部、南部物流中心之後，富邦媒3日董事會核議通過「擬購地自建中區物流中心案」，將斥資13.2億元，購置彰化縣和美鎮總面積達9,786.2坪土地，建置「中區物流中心」，以強化momo中台灣物流網絡服務能量。

三級警戒帶動電商買氣大爆發，但相較競業不斷傳出配送塞車、到貨時間延後，富邦媒靠著長期投資布局物流配送體系，不僅第二季訂單量年增47.6％，帶動營收大爆發、亦推升該公司股價突破2,000元大關。之所以能大幅拉開與競爭對手的差距，外資法人分析，靠的就是倉儲物流系統超前部署，亦成為富邦媒最重要的核心競爭力之一。

裁至2021年第二季為止，富邦媒全台物流倉儲共計37座，其中，中台灣的物流倉儲除現有的六座衛星倉，以及台中工業區建置中的主倉外，3日董事會核議通過、在彰化縣和美鎮建置的新標的，其交通位置優越鄰近國道三號（和美交流道）、國道一號（彰化系統交流道），將被賦予「中區物流中心」重要地位。

至於momo斥資約30億元在台南新市區建置的「南區儲配運輸物流中心」，樓地板面積約達24,600坪，樓層規劃為地下一層樓、地上六層樓，每日吞吐量可達16萬件，可容納340萬件商品存量，預計2023年正式啟用。

富邦媒強調，中部物流中心加入momo物流配送服務陣容後，將為momo電商物流版圖添翼，擴增當日配送服務的實力。而「北區自動物流中心」、「南區儲配運輸物流中心」、「中部物流中心」、加上主倉及全台持續佈局的衛星倉，未來將形成momo全台綿密的物流配送體系，富邦媒表示，未來momo物流配送體系將能更有效均分訂單量，進而縮短消費者的等待的時間。

富邦媒上半年合併營收406.2億元，年增31.3％，稅後純益16.65億元，年增82.6％，已追溯無償配股影響之每股盈餘（EPS）9.15元。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意