佳世達（2352）公告8月營收，在終端產業景氣浮現疑慮之下，佳世達8月營收連續第二個月衰退，8月降至177.91億元，月減4.86％，但仍年增1.09％，營收年增幅度大幅收斂，為最近14個月最低。

佳世達表示，公司單月營收的年成長率較前幾個月減少，主要是因明泰於去年8月成為合併子公司，因此使得營收基期較高所導致。

佳世達8月合併營收續創同期新高紀錄，達178億元，年增1％，累計前8月合併營收1434億元，也年增285億元、成長約25％，持續刷新同期新高紀錄。

佳世達表示，目前進入資通訊傳統旺季，布局轉型的醫療及解決方案等新市場均因後疫情時代需求升溫，雖有供應鏈缺料、貨運緊張與大環境通膨等挑戰，整體營運展望審慎樂觀。

佳世達董事長陳其宏日前在股東會上表示，原物料價格驚驚漲，傳出台積電也漲價20％，直言看了都睡不著覺。而且什麼都漲價，各家公司庫存都變多了，訂單都大於供給，其實有很多是恐慌性下單，還有長短料的問題，一旦終端消費反轉，衝擊會很大。

陳其宏強調，併購會持續下去，但不是單純的合併，而是透過大艦隊方式改善獲利，以投資控股的結構，發揮最大的效益，也藉此讓台灣很多隱形冠軍一起成長，醫療、AIOT和5G都可能是台灣下一個護國群山。

(時報資訊)

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