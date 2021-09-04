電子零組件廠商信邦（3023）8月合併營收22.18億元再創高，連續6個月改寫歷史新高的紀錄，掐指一算，今年才僅僅結出8個月的營收，信邦就有7個月拿下歷史新高，足見營運成長力道之強勁。

信邦昨日公布8月營收，一如市場預期寫下歷史新高，經結算單月營收為22.18億元，雖僅較7月22.01億元成長0.78％，但已是今年以來第7次的歷史新高，就年成長率言之，表現也不俗，仍較去年同期的19.61億元成長13.11％，另累計前8月合併營收169.1億元則較去年同期成長23.2％。

信邦指出，8月合併營收成長，主要是受到汽車、通訊及電子週邊等產業成長所帶動，初估8月的銷售分別較7月成長6.7％及3.99％，另累計前 8月之銷售也較去年普遍成長，其中成長力道最強的是汽車產業，年增93.19％、其次依序是通訊及電子週邊產業（年增36.65％）及醫療及健康照護產業、工業應用產業，分別成長了20.5％及20.75％、在所有產業別中，僅綠能及節能產業走跌，較去年小減了1.48％。

信邦指出，去年中國風電補貼期限將屆，掀起風電搶裝潮，致今年整體風電需求下滑，其中風電連接線組銷售較去年同期減少22.18％；不過，太陽能微逆變器直流電與交流電之連接線組，受惠於既有客戶需求持續增加及耕耘多年之新客戶於今年度開花結果，太陽能發電之連接線組逆勢成長，銷售較去年同期成長40.54％。

另就產品別銷售比重畫分，信邦指出，連接線組生產銷售仍佔集團大宗，營收佔比達73.94％；連接器及零組件銷售佔26.06％。在產業別的銷售分佈上，通訊及電子週邊產業佔合併營收27.66％；工業應用產業佔27.12％；綠能及節能產業佔24.17％；汽車產業佔11.4％；醫療及健康照護產業佔9.65％。

(時報資訊)

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