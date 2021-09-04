盤勢觀察： 台股周五開漲，但未有顯著的拉抬量能，一度壓抑漲勢，10點之際在權值電子的密集拉抬下，買盤追價以及量能放大，日KD進入超買區，量增價揚，以上漲197點作收，周K連二紅，但漲升力道未若起漲第一周，寄望下周漲勢須補量上攻，才有利於挑戰前波高點，並延續周KD交叉向上的轉強訊號，若未能帶量則留意可能重回季線震盪整理。

加權指數突破季線後的震盪一度失守5日線，然而櫃買指數相對較強，守穩5日線並維持頸線上的強勢格局，前波225～214點回檔的套牢賣壓，若在資金轉向集中市場晶圓代工，櫃買指數9月下旬留意高檔量縮整理。

盤勢分析：

台股8月回檔落底後，展現較預期強勁的反彈，除8月底時聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會的鴿派談話外，外資與投信的買超，指數在量縮下仍延續漲勢，觀察下周屬強勢續衝高或轉趨整理，除留意美科技股、油價、運價、原物料報價外，陸續公佈的8月營收業績成長股，也是盤面聚焦的重點。

關注8月營收成長族群，電子以旺季效應的半導體族群（IC設計、矽晶圓、代工製造、封裝測試），與蘋概、電子零組件股；傳產族群中優選報價上漲帶動的族群，避開受到東南亞疫情停工影響衝擊者。

台股本波反彈，初期的量縮型態反應一般投資情緒趨於觀望，看多作少且以短線為之，近期熱門的議題包括Delta變異株、病毒溯源報告並未有結論、美債上限到期後兩黨協商、預期Fed主席鮑爾在明年2月任期屆滿前可望獲得提名連任、中國提出共同富裕及北京證券交易所、德國梅克爾與日本菅義偉之後的新接班人，各項政經議題下，股市並未以恐慌的投資情緒回應。

展望後市，10日前陸續公佈的電子旺季營收成長利多、9月15日蘋果新機發表，以及9月21日聯準會FOMC利率會議關於Taper、縮表、升息時間表的談話，預料仍會趨動股市敏感神經，尤其高度關注東南亞台商因疫情停工的日期是否再度延長，更長期的產業趨勢則留意廠商在途庫存增高後，是否引發庫存性經濟衰退。

投資策略：

儘管指數上攻季線前量縮，但在突破7月28日長下影線的頸線壓力時仍守穩5日線，屬強勢反彈；但攻上季線時，遇18,034與17,643兩高點連接的下降反壓，難免震盪並一度跌破5日線且季線得而復失，但無礙16,248低點以來的上升走勢，由權值電子的籌碼及線型來看，仍有9月季底的作帳行情可期。

由於本波是由權值股帶動，自高點18,034點完成ABC整理，指數落底前即見投信積極佈局大型權值電子，成功扭轉破半年線後的偏空弱勢，且美股續強，季底作帳行情見內外資優選業績股偏多操作，可留意晶圓代工、封測、IC設計、PCB及電動車與碳中和等產業趨勢股。

(時報資訊)