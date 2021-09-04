受惠於超微（AMD）市占增加，中國大陸半導體加速本土化，瑞信看好高速傳輸介面IC設計公司祥碩（5269）未來兩年營收，複合成長率可望達到兩成，首評祥碩投資評等「優於大盤」、目標價2,680元。

近期2,000元俱樂部成為盤面亮點，祥碩股價已刷新歷史高價，3日股價一度衝高至2,455元後拉回，終場收在平盤2,285元，周漲幅22.85％。

觀察三大法人動向，外資買超71張，投信買超40張，自營商買超2張，合計買超113張，法人呈現同步買進動作。

祥碩是由華碩轉投資的IC設計公司，產品主要用在主機板及資料儲存裝置上。瑞信預期，祥碩的2021～2023年營收有望呈現20％的複合年增長率，毛利率58％，營利率42％。

瑞信主要理由有三：

一是AMD在桌機機領域的市占成長，有利於祥碩營收、

二是中國大陸積極推動PC本土化政策，對處理器的需求不斷增長。

三是假如祥碩為蘋果的Macbook提供主機控制器，不僅能夠提升控制器定價，且有機會獲得40％的長期銷售額成長。

祥碩一直為AMD的Ryzen處理器的供應廠，在2020年占比一度高達64％，儘2021年貢獻度下降，由於其技術能力已經就緒，同時受惠AMD的桌機市占率不斷提升，預期2022～2023年銷售額將年增18％。

此外，中國大陸晶片組朝向本土化趨勢，也使更多非美國晶片設計公司獲得大陸PC廠的認證，且非x86系統對其主機控制器和數據交換機的需求也激增，預期這部分的業務，對祥碩貢獻度將從2020年的10％，到2021年將成長至15～20％。

瑞信考慮到AMD業務復甦和不斷增長的中國大陸PC本土化機會，預測祥碩2021～2022年每股盈餘為46元、58.5元，呈現高度成長態勢。

(時報資訊)

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