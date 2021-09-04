台股本周在晶圓代工漲價的利多消息持續激勵下，電子股展現接棒氣勢，興櫃本周電子族群亦強勢崛起。興櫃IC設計股來頡（6799）、電源管理晶片廠力智（6719）及納諾*-KY（6495）均大漲逾兩成，正式啟動申請IPO的晶瑞光（6787）預計明年掛牌，股價3日就大漲逾一成。

興櫃半導體族群連兩周「大展身手」，據統計，興櫃本周漲幅前十大個股中，就有包括來頡、力智、晶呈科技、芯測等為半導體相關產業，來頡、力智分別大漲26.27％、24.69％；納諾*-KY、晶瑞光、乾杯、伊雲谷、晶呈科技、振宇五金、醣基、芯測漲幅則落在12～21％。

台股本周由半導體族群「一枝獨秀」，包括晶圓代工、IC設計等產業全面走揚，法人看好第三代半導體、半導體漲價受惠股、IC設計族群成為盤面觀察重心。

興櫃股來頡為無晶圓廠IC設計公司，主要從事於電源管理的類比暨混合訊號之IC設計，上半年營業收入4.75億元，每股純益（EPS）3.1元。

由華碩轉投資的興櫃電源管理晶片廠力智，3日最高價衝上497元歷史新天價，持續往500元整數關卡邁進，單周股價勁揚24.69％。

力智今年通訊領域市占率可望提升，營收占比突破兩成可期，並順利切入伺服器和高速運算應用。

力智上半年營收達26.08億元，年增高達五成，毛利率更拉升至39.61％，年增6個百分點，法人樂見力智今年在毛利率提升下，全年有望賺進一股本。此外，明年更將獲得聯電、力積電產能支持，預期今、明兩年營運成長性可期。

興櫃光電股晶瑞光本周股價也動起來，晶瑞光正式啟動申請IPO，預計將於明天掛牌，股價3日應聲大漲10.65％，最高價攻上36.35元，單周揚升17.6％。

此外，隨新冠疫情帶動「無接觸商機」，伊雲谷攜手台灣指標性活動社交平台活動通（ACCUPASS）及數位健身串流品牌Wondercise等多方產業客戶，共同因應市場變化、度過疫情關卡。

著重記憶體測試與修復解決方案的芯測科技，為因應現階段晶元代工廠漲價情形，完成專利化之記憶體修復技術，可以利用SoC內未使用的SRAM進行記憶體修復。法人看好記憶體修復方案，不僅能大幅降低晶片開發成本，更能有效提升良率，使芯測前景看俏。

(時報資訊)