櫃買市場法人偏多及中實戶作價，中小型半導體、電子零組件股維持輪動，櫃買指數連四日站穩季線上震盪，3日收高216.36點周漲幅2.47％及周K線連兩紅，外資9月來主要買超合晶（6182）、台半（5425）及穩懋（3105）等題材股，下周走勢持續吸睛。

櫃買市場矽晶圓、IC設計等獲買盤推升股價走揚，支撐櫃買指數維持震盪走揚，其中9月來三個營業日外資主要買超15檔上櫃股，累計買超量都突破千張，前三大合晶、台半、穩懋等買超量各為9,358張、4,013張、3,899張，通訊-KY、中美晶、晶宏、廣運、晟德等高於2,967張到2,202張。

其他的，還有聚和、長科*、創惟、越峰、同致、日盛金、頎邦等，半導體相關股為大宗，也多有下半年業績成長題材，下周走勢持續受到關注及期待。

檢視該15檔外資買超概念股，晶宏、越峰、同致等3日股價皆攻堅漲停，合晶、穩懋、廣運、頎邦等，也分別上揚4.65％、3.24％、2.37％以及2.14％。

近期的強勢熱門股雖然有獲利回吐賣壓，但是3日股價開低仍拉尾盤收160元、上揚1.59％，持續創波段新高價位。

大展投顧總經理賴建承表示，美國聯準會偏鴿派氛圍，持續有利於美股四大指數震盪趨堅走勢，而前一日美元指數跌破季線，外資偏多作價台股，推升指數開高走高，站上季線以及17,500點。

賴建承認為，尤其是晶圓雙雄台積電及聯電漲價效應發威股價強漲，帶動IC載板、矽晶圓、封測、矽智財等半導體相關股買氣，部分蘋概股也有轉強，電子股資金比重拉高到六成以上，周K線連兩紅，大盤指數有機會續朝8月初前高17,643點邁進。

賴建承指出，相較於加權指數曾震盪回落季線下，櫃買指數自8月31日來連四天都站在季線上，表現相對強勢，

賴建承也說，不過3日櫃買指數震盪趨堅之際，盤中高檔216.93點未能過前一日高檔218.63點，時序為9月初，可留意投信等法人8月底9月初由賣轉買的中小型股，搭配8月營收成長題材，有機會搭上季底作帳行情。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意