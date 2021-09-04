砷化鎵上游磊晶廠全新（2455）8月營收以3.15億元，創同期歷史新高，並重返月成長軌道，月增8.51％，年增則擴大至51.51％，累積前八月營收達23.9億元，年增43.37％。

隨各家手機品牌廠陸續推出新品搶市，全新表示，射頻元件（RF）需求持續旺盛，而車用光達（LiDAR）研發單拉貨也維持，來自物聯網（IoT）相關需求也逐步顯露，隨終端市場多元化發展，對後市樂觀以待。

在產品營收比重上，全新微電子持續維持高檔、約86％，而光電子則由7月約10％、提升至8月的14％。

全新表示，手機PA（功率放大器）的需求旺盛、目前仍未見緩解，是公司營收穩定年增的大功臣，而影響單月營收能否呈月增的重責大任，反而落在目前出貨量相較少的車用LiDAR研發單，由於目前各家廠商拉貨頻率不一、訂單尚未穩定，營收月增節奏也隨之上上下下。

全新營收向來與蘋果新機的銷售有高度連結，2019年iPhone 11、2020年iPhone 12的熱銷，都帶動全新營收創高，法人認為，iPhone 13能否暢銷，是影響全新接下來營收表現的因素之一。

值得留意的是，WiFi 6、6E等滲透率開始呈現倍增。特別是IoT應用愈來愈廣，WiFi的角色至關重要；如以電視為例，第三代主攻8K畫質，在傳輸速度與量上都追求更高層級，WiFi進而成為標配。

法人表示，IoT趨勢無法擋，無論WiFi或PA用量都大增，目前以大陸為最大市場，亟欲以砷化鎵等化合物半導體，取代傳統矽材料，以獲取更好的使用品質，而這將可望推動相關供應鏈業績更上一層樓。

全新擴產計畫增加新產能約20％，添購的全新MOCVD機台第四季初將開始分批交機，預計2022年第二季將全數到位。

(時報資訊)

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