雖然市場法人對記憶體市場榮景能否維持有所疑慮，但DRAM廠南亞科（2408）仍看好下半年DRAM市況，預期供不應求及價格上漲趨勢可望維持到第四季。南亞科受惠於DRAM出貨增加及合約價順利調漲，3日公告8月合併營收82.10億元優於預期，並為三年來單月營收新高。法人預期第三季營收將較上季成長近10％，成長動能應可延續到第四季。

南亞科受惠於DRAM價格續漲及出貨強勁，3日公告8月合併營收月增3.3％達82.10億元，較去年同期成長68.6％，為2018年9月以來的單月營收新高。累計前八月合併營收565.28億元，與去年同期相較成長38.9％，為歷年同期次高。

今年以來DRAM需求強勁且供不應求，南亞科產能滿載投片，第三季雖然產出不會增加，但受惠於現貨價及合約價同步調漲，第三季的營收與獲利將優於第二季。南亞科總經理李培瑛日前提到，整體需求及市場狀況維持樂觀看法，第三季DDR3和DDR4價格看漲，但考量第二季價格漲幅高達30％，所以第三季的漲幅可能不及第二季，第四季價格與第三季相較約略持平或上升。

李培瑛表示，全球逐步復甦，DRAM需求持續成長，第三季消費性、伺服器、PC需求穩健，5G手機占比提升，但需要留意供應鏈長短料及對PC與伺服器出貨影響。李培瑛認為第二季供應商庫存都在低點，但下半年供應商增加資本支出，擴建新廠與採購設備，供應端要注意是否會提升高容量DRAM的供貨量。

南亞科自主技術開發順利進行，目前第一代10奈米級製程技術（1A）已完成試產線裝機，前導產品和第二顆下世代DDR5都正在試產中，第二代10奈米（1B）製程技術的首顆產品也將於近期內開始試產。南亞科表示會持續優化20奈米產品組合，除增加在伺服器及PC OEM客戶認證，也將加速低功率產品推廣。

南亞科為滿足市場需求及公司長遠發展，規劃在南林科技園區中興建12吋新晶圓廠，預計年底動土，目標於2023年底前開始裝機。南亞科新廠月產能預估達4.5萬片，總投資金額達新台幣3,000億元，將以7年分三階段完成投資，第一階段月產能1.5萬片生產線並導入第二代10奈米製程量產DDR5或LPDDR5，2024年開始第一階段量產。

(時報資訊)

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