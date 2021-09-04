NCC最新公布2021年第一季國內整體行動通訊市場營收380.7億元，較前一季減少1.9億元，其中月租費收入326.7億元；至於行動通訊用戶數為2,937.4萬戶，較前一季增加8.5萬用戶，其中月租型用戶2,392.5萬用戶、季增11.8萬用戶，預付型用戶數544.9萬用戶、季減3.3萬用戶。

以每用戶每月貢獻度（ARPU）來看，整體行動通訊第一季平均ARPU為432.4元、季減3.3元，其中，月租型用戶平均ARPU為493.5元，預付型用戶平均ARPU為88.6元。行動通訊語音話務量為25.1億分鐘，較前一季減少1.4億分鐘。 至於5G用戶數截至目前已突破300萬，用戶滲透率約11％；至今年第一季止，5G拉抬整體行動ARPU仍有限，但隨著電信三雄逐步釋出EBITDA轉正訊息後，預期國內整體ARPU貢獻將逐季增加。

電信業者分析指出，隨著iPhone新機最快這個月底發表上市，將帶動新一波換機潮，有助於提高4G用戶升級使用5G意願，加上目前申裝5G服務的用戶普遍都以999元以上甚至1,399元以上資費占比最高，有助於國內整體行動ARPU止跌回穩，ARPU V型反轉的時間點，最快今年底就會出現。

截至第一季為止，五大電信公司各別平均ARPU貢獻，以遠傳467.7元最高，其次是中華電465.6元、台灣大430.5元、台灣之星326.2元、亞太電280.3元；月租型用戶平均ARPU為493.5元，以遠傳567.2元最高，中華電512.5元、台灣大496.2元，亞太電337.0元、台灣之星324.5元。

國內整體行動通訊整體營收在2019年仍維持單季400億元以上，2020年第一季首度跌破400億元來到390億元。4G的整體ARPU則從2019年第一季的465.8元，2020年第一季下滑至447.2元，2021年第一季再下滑至432.4元。

(時報資訊)

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