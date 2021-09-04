台北金融大樓（台北101）3日召開股東臨時會改選出第九屆董監事，而備受關注的董總人選也在下午新董事會上確定，由張學舜續任董事長，並聘任朱麗文接任總經理職務。朱麗文原為101商場營運長，在張學舜力薦下獲財政部、行政院支持，並考量商場營運所需繼續兼任商場營運長。

台北101大樓13位董事名單包括兆豐商銀三位法人代表101董事長張學舜、兆豐金控董事長張兆順、總經理胡光華；中華電信兩位法人代表為執行副總洪維國、副總張世忠，以及證交所副總陳麗卿、第一銀行副總周慶輝、中信金控副董事長陳國世等，另外日商伊藤忠五位法人代表包括阿部邦明、相馬謙一郎、真木正壽、松井學、岡崎安和等；四位監察人則為中央存保總經理蘇財源、副總鄭明慧及合庫金控總經理陳美足與佟韻玲等。

張學舜續任101董事長，他期許經營更上層樓，讓台北101不只有高度，更是有內容、溫度的場域。

新任總經理朱麗文在台北101資歷長達22年，其中18年擔任行政管理處副總，2017年起接任商場事業處營運長，帶領團隊與國際品牌緊密合作，連續於2018、2019年創下購物中心新高業績，之後雖面臨疫情及觀光客縮減的重大挑戰，仍快速應變、即時調整行銷策略，在2020年交出亮麗營運績效，而為張學舜拔擢接任總經理。

(時報資訊)