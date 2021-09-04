由外交部主辦、外貿協會執行的邦交國嘉年華系列，3日攜手家樂福推出友邦食材生鮮箱，集結巴拉圭等七國友邦牛肉、海鮮及辣椒醬等生鮮食材在台銷售，可望帶動逾千萬業績。台灣家樂福更率先與聖克里斯多福及尼維斯簽署合作意向書，未來將該國食材食品做常態性販售。

此次因應中秋節慶，於家樂福線上平台及實體賣場推出邦交國海陸「生鮮箱」限定組合，販售包括來自巴拉圭牛肉，尼加拉瓜龍蝦、白蝦，瓜地馬拉及宏都拉斯白蝦等，以單賣或箱賣進行銷售。除肉品海鮮，醬料更是烤肉不可或缺的必備良伴，同步推薦來自貝里斯、史瓦帝尼兩個邦交國獨有辣椒醬。

貿協副秘書長王熙蒙表示，貿協自2017年起連續三年組團赴中南美洲邦交國，總計安排93家當地供應商與45家我國進口商洽談，去年因疫情改為線上洽談，邦交國總共進口1.85億美元，仍較2019年成長近三成。家樂福總經理王俊超則指出，去年首賣巴拉圭草飼牛肉在台打開知名度，巴拉圭已經成為台灣第二大冷凍牛肉的進口來源國。

延續去年辦理「拉丁美洲牛肉採購」、「中美洲海鮮採購」兩場採購活動成果，今年外交部、貿協與家樂福合作，將友邦食材直送到家；此外，9月23日即將登場的「邦交國嘉年華」則結合一系列線上及實體活動，包括人力媒合、行銷創業競賽、美食市集、虛擬旅遊、文化體驗專區等，帶領大家一起線上暢遊14國友邦，並邀集北台灣多達30家知名餐廳推出限定友邦食材客製料理嘗鮮。

(時報資訊)