中央銀行3日標售1,700億元364天期定存單，得標加權平均利率0.239％，創11個月新高，較上一期的0.229％上揚1個基本點（1個基本點是0.01個百分點），已連續六個月上揚，主要因短期資金略偏緊，投標資金偏保守的效應。

根據央行公布的364天期定存單標售結果，共吸引3,222.2億元資金進場搶標，投標倍數1.9倍，低於長期平均二倍以上的水準，得標比率為逾半的52.76％，因此反應在得標加權平均利率續揚，符合市場預期的0.23～0.25％區間。

銀行資金調度主管表示，第三季以來連續性的短期資金需求大，包括6月政府紓困4.0啟動，繳稅延後一個月的稅款繳庫及台股上市櫃公司發放龐大現金股利，今年總金額高達1.54兆元、創新高，短期資金分配相對不平均，顯現沒有過去那麼氾濫，現在又進入9月的季底需求，銀行資金進場投標續為保守，得標加權平均利率走高並不意外。

全球貨幣寬鬆不變，美國Fed主席鮑爾8月底在全球央行總裁年會的演說，也定調不急著升息。銀行資金調度主管指出，9月底Fed利率決策會議，應會確立縮減購債時程，即量化寬鬆（QE）啟動退場，但距離下個階段的升息，還要一段時間，畢竟變種病毒發燒，影響程度未可知，為支撐經濟成長，還未到緊縮的時候，市場資金充裕不變。

其他歐洲央行（ECB）、日本央行（BOJ）、大陸人行等也均維持寬鬆不變。銀行資金調度主管認為，23日央行將舉行第三季理監事會，市場預估政策利率將連六凍，即短期內仍無利率風險，後續標售364天期定存單，得標利率就算續上揚，幅度也將有限。

(時報資訊)