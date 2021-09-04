金管會在9月1日以視訊方式舉辦「第13屆臺北公司治理論壇」，吸引4千人次參與！金管會主委黃天牧開幕致詞時指出，2021年是很特別的一年，臺北公司治理論壇以視訊會議的形式召開，期能在防疫期間超越地域限制，展現我國公司治理推動成效。

此次論壇邀請到價值報告基金會執行長Ms. Janine Guillot發表專題演講，論壇出席學員包括上市、上櫃公司及證券金融事業董事、監察人、總經理等業者代表，以及推動公司治理之相關政府單位官員、學術研究單位代表及媒體等。

黃天牧指出，金管會在公司治理厚實基礎上，結合國際最新趨勢，陸續推出「綠色金融行動方案2.0」、「公司治理3.0─永續發展藍圖」及「資本市場藍圖」，做為推動國內金融及資本市場發展的基本脈絡。期望透過論壇與會人員共同交流與經驗分享，協助公司了解國際間ESG發展新趨勢，進一步達到落實公司治理，提升企業永續發展。

價值報告基金會執行長Ms. Janine Guillot針對「永續與企業價值：21世紀的公司治理」為題發表演說。執行長Guillot表示，今年是金管會第13次舉辦臺北公司治理論壇，這展現了金管會對於領導企業在公司治理長期發展上的承諾，並致力於強化企業資訊透明度，也積極推動企業落實公司治理並接軌國際。在促進永續金融發展上，主管機關及市場參與人的角色一樣重要，需要各方長期及全面的策略資源整合，以在資訊揭露上符合永續會計準則委員會（SASB）之準則，深化企業永續治理的文化。

本次論壇邀請中華公司治理協會理事長陳清祥、安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠及國泰金投資長程淑芬，分別就「董事會如何創造ESG管理績效」、「發展多元化永續商品」及「提高資訊透明度，促進永續經營」為題主持座談。

金管會表示，本屆線上臺北公司治理論壇圓滿閉幕，參與層級、人數規模均較以往盛大，顯示主管機關努力推動公司治理的決心，未來將以更積極態度，與世界潮流及制度接軌，加強推動臺灣企業社會責任與提升企業價值，落實企業永續發展，營造健全ESG生態體系。

(時報資訊)