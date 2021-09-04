金管會帶頭拚綠色金融2021年最新成果出爐。金管會銀行局統計，截至2021年6月底止，國銀對綠能科技產業放款餘額達1.28兆元，今年上半年放款量達962億元，較去年同期增加逾千億元，放款速度明顯回溫，較實施綠色金融放款獎勵方案以來（2016年9月30日）增加了3千億元。

金管會在2017年11月6日擬定「綠色金融行動方案1.0」，推動內容包括授信、投資、資本市場籌資、人才培育、促進綠色金融商品或服務深化發展、資訊揭露、推廣綠色永續理念等七個面向，計25項措施。2020年8月推出升級版「綠色金融行動方案2.0」設定短期及中期目標，並以三大核心策略、八大推動面向，合計38項具體措施（其中17項為持續辦理方案1.0措施，方案2.0新增21項措施）推動。

金管會也持續鼓勵具有綠能貸款經驗的國銀、外銀積極合作辦理聯貸，並鼓勵其他銀行參與聯貸，促進銀行資金運用與經驗學習。截至2020年12月底，已完成簽約之離岸風電在地資金融資額度約2,587億元，參與的本國金融機構包括銀行及壽險公司。截至2021年6月底，已核准保險業參與綠能產業的聯貸額度也達198.17億元。

在保險業部分，截至2021年6月底，金管會核准保險業資金投資綠能電廠投資金額達約141億元，其中有2家壽險公司投資離岸風力發電廠，金額約42億元。保險業投資綠色債券則約395.6億元。

在證券部分，金管會大力推動綠色債券、社會責任債、可持續發展債券。截至今年6月底已累計發行65檔綠色債券，合計發行總額1,722億元；「社會責任債券」則累計發行5檔、合計發行總額122億元；「可持續發展債券」已累計發行6檔可持續發展債券，合計發行總額503億元。

至於投信公司發行綠色基金（ETF）情形也相當多。截至今年6月底有6檔投資方針以水資源、抗暖化、綠能趨勢、天然資源為主題之投信基金，規模合計約108億元；有22檔投資方針含括ESG為主題的投信基金，規模合計達約1,122億元；另有1檔以公司治理為主題的投信基金，規模約114億元。

(時報資訊)