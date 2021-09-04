2021年8月份中國股市呈現震盪走高格局，但是分化態勢明顯，上證指數上漲4.3％，深圳指數下跌1％；創業板指數及科創50指數則在經歷2021年5～7月的大漲後出現回檔，分別下滑6.6％及9.4％，表現較弱。

行業方面，表現比較好的行業有煤炭（27.7％）、鋼鐵（20.1％）、有色金屬（18.8％）、基礎化工（17.6％）、國防軍工（14.5％）；表現比較差行業有：醫藥（-9.3％）、電子（-8.2％）、食品飲料（-4.7％）、通信（-4.5％）、計算機（-2.3％）。

中國宏觀經濟方面，8月份各項數據增速受基期影響持續趨緩，預估這一趨勢將持續至2022年第一季。8月份社會消費年增率8.5％，連續四個月趨緩；工業生產年增6.4％，連續五個月趨緩；固定資產投資累計增速9.5％，連續五個月趨緩。

物價方面，第二次通膨如期而至，8月PPI達9％高於市場預期，對於實體經濟的負面影響已經逐漸顯現，逐漸傳導至CPI，部分無法轉嫁的廠商獲利將逐漸下滑甚至停業。宏觀數據中的亮點就是半導體、新能源車、新能源為首的高端製造行業仍然有將近20％的增長，較不受景氣周期影響。

顯見支撐中國經濟發展的底層結構正由傳統製造業向高端製造業轉型。我們預計這個趨勢將會貫穿十四五期間，中國政府大力發展科技創新，解決卡脖子問題，真正實現關鍵技術自主可控。

貨幣政策方面，在國常會定調後，市場預期寬鬆，不過7月的M2增長8.3％，使得市場再度關注貨幣收緊的議題。貨幣政策定調到傳導到實體經濟大概有半年的滯後，因此短期要立馬大幅改善是不現實的，預計第四季可以開始看見數據改善。

8月份由於中國A股企業的半年報陸續公布，市場情緒及股價波動較大，但隨著半年報公布已屆尾聲，市場風險偏好逐漸修復，國際資金持續加碼A股，北上資金持續11個月淨流入，8月份迄今淨流入人民幣188.7億元。

展望後市，我們認為在外部環境壓力沒有惡化的前提下，中國股市將更聚焦在國內的經濟情勢及各項政策的推行，我們認為資安、晶片製造、5G應用、新能源車、新能源都仍將有重磅政策出台，將有利於相關行業表現。另外，中美關係一直牽動投資者投資情緒，我們認為2021年以來逐漸偏緊的情緒，將隨著10月底G20羅馬會議的臨近，逐漸得到釋放，將有助於A股整體估值提升。

我們認為，中國的長期成長動能有三：一，解決「卡脖子」等問題的關鍵科技創新。二，解決勞動力下滑問題的先進製造。三，解決氣候變遷問題的碳中和、碳達峰。因此展望後續布局，中國A股將著重於修正過的長期成長龍頭：科技（半導體上肥下瘦、通信5G應用加速、計算機國產化、消費電子蘋果鏈確定性高）；工業（新能源車、新能源、自動化）。

根據基金屬性，筆者認為，將維持中國為主的投資策略，持倉部位維持90～95％。資產配置將維持持股90～95％，國家配置中國80％、香港8％、台灣8％，行業配置：科技50％、消費20％、工業20％、金融5％。

(時報資訊)