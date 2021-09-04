2021年6月底剛赴美上市的大陸最大網路叫車平台滴滴出行，在近期屢遭大陸官方打壓下，有可能遭遇「國進民退」狀況。3日晚間傳出北京市政府向大陸監管機構提議，由包括首汽集團等北京國企聯合入股，取得對滴滴的控制權，藉此降低監管疑慮。

由於相關方案可能緩解市場對於滴滴被勒令下市的疑慮，滴滴股價在美股3日開盤大幅走揚，截至台北時間晚間10時，大漲逾7％報9.45美元，一度漲近9％報9.6美元為8月10日以來的股價高點。

香港信報報導，知情人士透露，北京市政府已向主管部門提出這個北京國資企業入股滴滴的計畫，北京市政府認為，首汽集團及其他北京國企的入股，取得比滴滴兩大外資股東軟銀、Uber更大的影響力，將更有利政府之後持續掌控滴滴、降低風險。

知情人士表示，目前具體的入股方式尚未決定，因為滴滴的股權架構下股份比例與投票權分離，多達58％的表決權掌握在滴滴兩位舵手CEO程維與總裁柳青之下，所以目前北京與主管部門正在討論更詳盡的方案。此外也還有否決權、董事會席位等問題要溝通，故這項規劃還需要高層批准，仍存變數。

報導稱，滴滴招股書顯示，在美股IPO後，軟銀願景基金持有2.42億普通股，持股比例為21.5％。Uber持有1.44億普通股，持股比例12.0％。騰訊持股6.8％。程維持股6.5％。柳青持股1.6％。

(時報資訊)