大陸證監會副主席閻慶民3日表示，官方將加大對財務造假、操縱市場和內線交易等問題的查處，守住不發生系統性風險的底線，對於投資者的保護工作也將不斷加強。

證券時報報導，大陸第四屆中小投資者服務論壇3日以「雲論壇」方式舉行，閻慶民致詞時表示，要持續提高A股上市公司素質，以註冊制改革和退市制度實施為要點，「把好入口關，暢通出口關」。

在監管方面，閻慶民強調，將以資訊披露管理辦法修訂為契機，增強上市公司的透明度，透過公司治理專項行動推動上市公司整體治理水準。證監會將堅決落實「零容忍」要求，加大對財務造假、操縱市場、內線交易等違法違規問題查處，守住不發生系統性風險的底線。

閻慶民指出，截至2021年7月底，大陸參與資本市場的投資者已達1.9億。大陸資本市場正在推動形成多層次投資的保護格局，投資者結構已逐步改善，但占市場97％以上的中小投資者還處在成長、成熟的過程中，因此投資者保護工作仍需持續加強。

報導稱，大陸資本市場經過30多年發展，從小到大、從區域到全國，已經成為具有世界影響力的市場，上市公司市值和數量分別位居全球第二位和第三位，投資者數量的規模更居世界之首。目前4,400多家A股上市公司涵蓋國民經濟90個行業大類，且囊括七成以上大陸500強企業。

閻慶民表示，這些公司在2020年經歷新冠疫情考驗，經營業績穩步提高，同時落實創新驅動發展戰略，凸顯出創業板和科創板的創新引領作用。進入「十四五」時期，證監會對A股上市公司監管和投資者保護工作要積極融入新的發展格局，將持續提高上市公司素質，持續推進投資者保護制度。

(時報資訊)