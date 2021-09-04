從中美摩擦陸企屢受制裁，到大陸自身高壓監管國內互聯網產業，相關事件使近期投資市場提及大陸上市公司、A股便人心惶惶。為保持上海資本市場地位，上海市長龔正3日與MSCI（明晟）董事長兼CEO費南德茲（Henry Fernandez）視訊，喊話歡迎提升A股在MSCI中的權重。

上觀新聞報導，龔正與費南德茲在3日進行視訊通話，龔正指出，大陸希望將上海打造成國際經濟、金融、貿易、航運、科創中心，在此前公布的上海金融中心「十四五」相關規劃中，也為MSCI等金融機構提供更大表現舞台。

龔正對費南德茲表示，歡迎MSCI持續提升A股在其指數中的權重，深度參與上海全球資管、金融科技、綠色金融等建設，持續擴大在上海投資與業務拓展。

費南德茲則表示，MSCI致力推動國際投資人投資大陸資本市場，期待與上海在資本開放、金融科技、綠色金融等領域的合作，並稱讚上海工作者有著敢想敢做的創業精神，「金融」兩字也鐫刻在這座城市基因中。

近期在海內海外眾多不確定因素打擊大陸上市企業，這也影響到投資人心理，一個明顯例子便是大陸證監會在7月28日晚間緊急與國際投行高管開會，強調當時對線上教育的監管規則不會擴及其他行業。

值得注意的是，費南德茲近期頻繁為陸股發聲平反，他日前表示，大陸監管政策每隔三至五年就會影響陸股一次，儘管市場會有一波拋售潮，但陸股隨後很快會回漲，甚至突破新高。

另外，港交所在8月20日也被批准推出A股指數期貨合約，首發產品便是將在10月登場的MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約，給予國際投資人做空A股的工具，這也象徵MSCI與陸港市場進一步擴大合作。

但日前費南德茲也表示，雖然A股有了風險對沖和衍生品工具，但仍需要盡快解決結算週期較短、陸港股通的交易假期安排等問題，所以目前MSCI沒有擴大納入A股的計畫。

(時報資訊)