2021中國國際服務貿易交易會正在北京舉行，大陸國家主席習近平2日晚間在開幕式上宣布要深化新三板改革，設立北京證券交易所，引發大陸台資企業關注，北京台協部分科技產業、零售與現代農業業者正尋求第三方評估，準備在京交所上市。

大陸全國台企聯常務副會長林天良3日表示，大陸台商以中小型企業為主，特點是靈活度高、創新力強，缺點是資金薄弱，發展過程中容易出現資金鏈斷裂情況。建立京交所，打造服務創新型中小企業主陣地，這辦法能夠解決中小企業在資金方面的需求。

目前台商在大陸主板上市的公司共有47家，但中小企業上市難，因此相較各板，北京證券交所門檻最低。

北京台資企業協會祕書長陳哲彬透露，符合條件的中小企業台商和投資者，為這一天到來已布局多年，尤其是科技、創新產業受益最大。據了解，有幾家在京科技、軟體業台企擬從大企業項目中剝離出來單獨上市。

另一方面，本屆服貿會上，北京台協首次與北京市台辦合力打造「台灣形象館」，位置鄰近日韓國際展示區，以蝴蝶蘭為背景的台灣館設有現代服務業、科技、金融、現代農業四大區塊。30家知名會員企業包括康師傅、寶島眼鏡、旺旺集團、寶成國際、富邦金控、國泰金控、中國信託、鼎泰豐等現場展示企業特色，旺旺水神機器人也首次在服貿會亮相，引起買家與媒體圍觀拍攝。

因全球疫情尚未解除，為了防控安全需要，9月2日至7日在北京舉行的服貿會，以人員在大陸境內的國際企業為開放對象，本屆以「數字開啟未來，服務促進發展」為主題，將把握數位經濟、碳達峰、碳中和等全球熱點趨勢，聚焦服務開放合作，促進世界經濟復甦。

(時報資訊)