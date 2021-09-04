大陸國家主席習近平2日晚間宣布成立北京證券交易所（簡稱京交所）後，大陸證監會3日宣布，京交所新股上市首日將不設漲跌幅限制，次日起漲跌幅限制則為30％，讓市場彈性更高。受到消息激勵，當日券商、創投及新三板精選層概念股大幅飆漲。

綜合陸媒3日報導，大陸證監會表示，京交所將以現有的新三板精選層為基礎成立，平移精選層各項基礎制度，並同步試點證券發行註冊制。此外，京交所仍是新三板的一部分，且與基礎層、創新層一起組成「升級版」的新三板。

對此，大陸證監會非上市公眾公司監管部副主任楊喆指出，京交所堅持精選層較為靈活的制度，因此新股上市首日將不設漲跌幅限制，次日起漲跌幅限制為30％。

證監會公眾公司部主任周貴華也表示，京交所為服務創新型中小企業，新增上市公司為新三板掛牌12個月的創新層公司，對市場定位總體上市、交易、轉板、退市等基礎記錄，堅持核心的投資的適當性管理要求，形成一套契合中小企業特點的差異化制度安排。

周貴華強調，證監會堅持金融供給側改革，以新三板精選層為基礎組建北京證券交易所，提升精選層的法律定位和功能，不僅可打造服務中小企業發展的專業化平台，也探索具有差異化、特色的制度安排，同時形成服務中小企業發展的良好生態，促進科技創新和創新資本融合。

報導稱，受到京交所成立與新三板改革利多的帶動，A股券商及創投類股3日開盤隨即大漲，第一創業、魯信創投、九鼎投資、申萬宏源、東興證券等漲停，中金公司、中信建投等大漲逾5％。新三板精選層交易同樣活躍，66檔成分股中有54檔上漲，並有19檔個股漲幅突破10％。

其中，五新隧裝以30％漲幅位居漲首位，德瑞鋰電、智新電子、吉林碳谷等多檔精選層明星個股漲幅也超過20％。貝特瑞成交額達人民幣4.9億元，成為精選層中少數單日成交額破億的企業。

報導指出，近年隨著新三板改革逐漸深入，基本面表現優秀的精選層企業可望迎來新一輪發展機遇。分析人士認為，作為深化新三板改革的重要舉措，設立京交所必然將全面提升新三板服務中小企業的能力，打通從創業投資、私募股權投資，以及區域股權投資領域，服務支持中小企業創新創業的全產業鏈。

(時報資訊)