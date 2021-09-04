近期上證指數多呈現震盪整理，在宏觀經濟壓力下表現較為弱勢，而政策支持的成長類股則表現活躍，中國股市又進入了選股不選市的階段。

下半年中國經濟復甦動能減退已成為市場共識，7月宏觀數據方面顯示，各方面的經濟增長動能趨緩，包含PMI、消費品零售總額、工業增加值等皆低於預期與前值，尤其是7月工業增加值和社會零售銷售等數據明顯回落，官方指向貧富不均為壓抑中國消費支出動能的主因，亟欲以調整經濟發展結構改善所得分配。然短期的政策不確定有可能進一步壓抑消費動能，加深中國經濟復甦放緩的壓力；市場期待下半年結構性的財政和貨幣政策托底，同時，在風險趨避行為下，近期中國市場政策導向的投資邏輯表現突出。

微觀方面，觀察第二季中國企業獲利表現方面，依據中信證券的統計，截至8月28日，全部A股上市公司半年報披露率83％，已披露樣本2021第二季與上半年淨利潤年增率分別為34％和42％，整體十分亮眼，但結構分化顯著。

增速最高的行業集中在上游工業品，其第二季淨利潤年增率106％，主要行業中工業、消費、醫藥、TMT、大金融第二季單季盈利年增率分別為68％、11％、14％、22％、23％。其中消費及醫藥主要受去年相對基期較高影響，而市場熱度高的鋰電、半導體、太陽能賽道股，營收增速表現優秀，然受制於上游原物料成本飆漲，利潤增速儘略超市場預期。

近期中國一系列產業政策圍繞著十四五規劃展開，產業政策繼續提升製造強國的戰略高度，科技創新以及製造強國是未來政策關鍵點，其中，在支持高品質發展方面，國資委和科技部等各部委陸續表態並採取措施，將科技創新擺在更加突出的位置，子產業包含高端晶片、新材料、新能源汽車、智能駕駛、鈉離子電池等研發創新以及成果轉化，有望受益於更多政策支持而加速。

如之前所述，中國政策的中長期戰略目標包括可持續發展、共同富裕、國家安全、碳中和等。近期中國提出共同富裕及鼓勵均贈等第三次分配，試圖消弭貧富不均。另外，中國市場監管總局近日就「禁止網路不正當競爭行為」公開徵求意見；「個人資訊保護法」將自11月1日起施行，如何處理用戶數據制定更嚴格的規定；上述措施相對而言，則降低了短期資本投入的回報，也指向抑制相關產業民營資本的無序擴張。

中共中央財辦8月26日特別解讀關於共同富裕，邊際緩解此前市場的過度擔憂，明確共同富裕要靠共同奮鬥，不搞「殺富濟貧」，在高質量發展中促進共同富裕，正確處理效率和公平的關係，構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排；加大稅收、社保、轉移支付等調節力度並提高精準性，擴大中等收入群體比重，增加低收入群體收入，合理調節高收入，取締非法收入，形成中間大、兩頭小的橄欖型收入分配結構，以「先富帶動後富」。

總體而言，可預見的是未來在投資中國，將是「能力愈大，責任也愈大」，然而相信具備全球競爭力的優秀企業，在廣大內需市場的大餅支撐之下，仍將能披荊斬棘走出坦途，觀察近期市場過度風險趨避下，不少領先全球的企業已跌入價值區間，值得關注。

而就近期產業面觀察，太陽能以及儲能行業上半年受制於原材料價格的高漲，實際裝機未達政策預期，近期一系列的產業友好政策，或將推動相關行業成為下半年「補課」的重點。（文／國泰投信中國股票投資部主管暨國泰中國內需增長基金經理人）

(時報資訊)