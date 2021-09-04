IDC最新報告指出，2021年第二季大陸可穿戴設備市場穩定且快速發展，相關商品出貨量年增33.7％達3,614萬台。但有分析指出，下半年將迎來更加激烈的競爭，市場競爭焦點也將轉移至智慧傳感技術領域。

新浪科技報導，IDC「大陸可穿戴設備市場季跟蹤報告」顯示，2021年第二季大陸耳戴設備市場出貨量為1,996萬台，年增58.2％。報告指出，無線及真無線耳機設備便利性提高，再加上主動降噪產品價格下降，推動藍牙耳機市場顯著增長。

此外，因為運動健康需求的逐漸普及，產品性能不斷升級，第二季智慧型手錶市場出貨量年增30.2％至966萬台，兒童手錶也隨社會復甦而回暖。智慧手環則受市場價格升級與智慧型手錶接受度提升影響，市場出貨量收窄，年減5％至641萬台。

隨著手環產品升級和手表市場下探，腕式設備在低價、大螢幕領域的競爭將逐漸顯現，迎向消費升級到消費分級的趨勢演變。各家廠商在智慧手環和手表業務發展不均，也將凸顯品牌對兩類用戶獲取和轉化能力的差異化。

報告分析，大陸可穿戴市場將在下半年迎來更加激烈的競爭，從「逐量時代」進入結構化調整期，商品開發將側重使用者體驗和用戶轉化。長期來看，競逐重心還將轉移至手表傳感技術的應用。

另外，中高端智慧手錶市場有望在2021年年內迎來更豐富的功能搭載，在智慧傳感技術方面率先取得突破，開創新型健康監測應用場景，並成功產品化推廣的廠商，將在市場競爭中占得先機，也有利於透過強化產品的技術領先性建立競爭壁壘。

IDC大陸高級研究經理潘雪菲指出，穿戴設備細分市場將在未來面對不同的競爭格局，耳戴設備市場百家爭鳴，廠商洗牌逐漸推進，手環市場在產品升級過成中寡頭競爭依然膠著，手錶市場則有待於多元化競爭，共同推動產業繁榮。

(時報資訊)