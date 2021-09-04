海基會代理董事長許勝雄3日表示，隨疫情舒緩，逐步恢復交流是兩岸雙方應該共同努力的方向。他並形容，創造雙贏是商場談判中的重要原則，除了要站在對方立場思考，還要建立互信才能有效溝通。

海基會3日舉行第11屆董監事第三次聯席會議，許勝雄表示，大陸在2021年前7個月經濟成長動能相當良好，但7月分以後大陸政府已感受經濟成長壓力，而這也與今後國際經貿能否繼續成長有關。此外，近期大陸公布部分新規，對互聯網應用攸關的房地產、金融、補教甚至遊戲產業採取監管措施，估計將對其整體經濟發展產生影響。

對於大陸近期推動「共同富裕」，「三次分配」更指向大型民營企業，許勝雄認為，這是為了力求減緩貧富差距，但也彰顯官方對經濟產業干預的程度愈來愈強，相關措施對於經濟發展的衝擊值得密切觀察。

許勝雄強調，隨著兩岸疫情舒緩，逐步恢復交流是雙方應該共同努力的方向。「創造雙贏」是商場談判中很重要的原則，除了要站在對方的立場思考，更要建立充分互信，才能有效溝通。

他指出，回顧過去30多年兩岸進行對話協商，以及推動各項開放措施的歷程，都需要事先透過雙方政府授權的管道，或是民間相關人士從旁協助，進行必要的聯繫協調。海基會將持續精進，為保障兩岸民眾的福祉與權益而努力。

(時報資訊)