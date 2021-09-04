財新3日公布8月分大陸服務業PMI（採購經理人指數）較7月大降8.2個百分點至46.7，這是自2020年5月以來首次跌破50榮枯線，創下16個月新低，且低於預期的52。

　此一走勢與官方數據一致。大陸國家統計局8月31日公布8月非製造業PMI大跌5.8個百分點至47.5，創下2020年2月以來最低。當月服務業商務活動指數下降7.3個百分點至45.2，為2020年3月以來首次跌至收縮區間。

　受到製造業和服務業雙雙放緩拖累，財新3日公布的8月綜合PMI亦下跌至47.2，為2020年4月以來首次陷入收縮區間，為17個月最低水平。財新表示，8月分大陸服務業供給、需求出現不同程度收縮。生產指數和新訂單指數自2020年4月以來首次位於榮枯線下方，其中供給收縮幅度較需求更大。受訪企業反映，新訂單指數下降的主因是新冠疫情及官方相關防控措施，壓制了顧客需求。部分企業則反映海外疫情反撲，抑制國外客戶下單。

　成本方面，8月服務業投入價格指數繼續位於擴張區間，但上升幅度減弱，為2020年9月後次低。成本上揚原因包括用工成本增加和疫情導致的運費上升。銷售價格方面，8月略降至收縮區間，該指數曾在7月明顯上升，反映疫情反覆導致市場需求疲弱，限制了服務市場價格的繼續提升。

　另外，調查顯示，市場對未來一年依然保持樂觀態度，但服務業經營預期指數較7月有所回落。

　財新表示，8月服務業受影響較製造業更大，市場供給下降，需求受壓，出口亦面臨壓力，同時就業市場略有收縮，通膨壓力較大。加上大陸官方先前公布的7月宏觀數據低於預期，顯示經濟下行壓力仍大。因此完善疫情防控措施、維持就業市場穩定、做好保供穩價工作，仍需各方面統籌兼顧。

(時報資訊)

#大陸 #服務業 #PMI #製造業

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