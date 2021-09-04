大陸房市業者3日公布最新報告，受到旺季效應減弱、租屋需求減少影響下，2021年8月大陸40個大中城市租金掛牌均價止漲轉跌，較7月下跌0.23％。其中北京跌幅排名第三，月減1.19％。隨著市場逐漸步入淡季，租金水準或將趨於平穩。

新浪財經報導，諸葛找房數據研究中心於3日發表「8月全國大中城市租金均價報告」中顯示，租金掛牌均價為每平方公尺人民幣（下同）35.85元，較7月下跌0.23％，年漲1.94％，但漲幅收窄0.61個百分點。

從漲跌城市數量來看，大陸全國大中租賃城市中，租金均價上漲城市九個，數量較7月減少12個，平均漲幅為1.21％，漲幅收窄0.33個百分點。下跌城市數達31個，較7月增加12個，平均跌幅0.71％，跌幅擴大0.36個百分點。

報告分析，進入2021年，大陸政府「就地過年」的號召疊加市場進入疫情減緩後的就業恢復期，租金水準從年初起持續上行，進入6、7月分，「畢業季」效應加上租賃利多政策的扶持作用下，租金漲幅明顯擴大，7月分租金均價達到年內高峰。

但轉至8月分，旺季效應逐漸減弱，租賃需求有所減少，導致租金呈現止漲轉跌趨勢。預計接下來隨著市場逐漸步入淡季，租金水準或將趨於平穩。

報導稱，8月租金較上月下跌的大陸城市，跌幅前三名為成都、煙台、北京，分別月減2.99％、1.2％、1.19％。

諸葛找房資料研究中心分析，整體來看，大陸城市在完善租賃保障體系、加大住房供應等方面落實較穩，住房供應緊張情形得以緩解，導致租金下滑，成都、北京等城租金水準下跌幅度較大。

另外，8月租金較7月上漲的城市，漲幅排名前三位為保定、杭州、泉州，分別月增2.31％、2.29％、2.22％。報告指出，城市建設進程較快的典型城市凸顯出就業需求多、人口流量高等特徵，帶動租賃需求有所增加，租金漲幅領先。

(時報資訊)