面對今年大宗商品價格、運價狂飆的情況，欲掌握相關定價權的大陸主動出擊，3日公布一連串放寬措施讓自貿試驗區嘗試，希望藉由建設、完善以人民幣計價結算的國際大宗商品期貨市場的方式，進而掌控大宗商品的價格波動。

中國政府網顯示，大陸國務院3日公布相關文件，透過放寬19項措施，要求自貿試驗區進行貿易投資便利化的改革創新，其中期貨市場成為一大重點。官方要求要豐富商品期貨品種，甚至直接點名上市航運期貨等新品種，並要求加速引入境外交易者參與期貨交易、打造人民幣計價結算的國際大宗商品期貨市場。

在利多消息激勵下，大陸商品期貨3日繼續上漲，截至收盤，玻璃漲逾5％，熱軋卷板漲逾4％，LPG、棉紗漲逾3％，豆油漲逾2％，鐵礦漲逾1％。

陸媒報導稱，大陸國家發改委等部門今年多次出手壓制鐵礦砂、煤炭等價格，但多數商品收效不彰，價位仍處於高檔，這讓大陸正視自身期貨市場制度，欲完善相關措施加強定價能力。

大陸證監會副主席方星海1日公開強調，面對2021年以來的大宗商品價格上漲現象，期貨市場要發揮積極作用，除了要建立模型提供資訊給政府決策參考，也要擴大對外開放，以此提升大陸大宗商品市場的定價影響力，預計先聚焦大豆、棕櫚油、PTA、原油等品種在亞洲時區的突破。

另外，在自貿區方面，航運期貨等新品種的進度受外界關注，大陸商務部自貿區港司司長唐文弘3日表示，相關交易所正在大力推進航運期貨新品種上市工作，相關業務和技術已基本就緒將儘快推出。

唐文弘還指出，要加強自貿試驗區內現有期貨產品國際交易平台建設，包括上海、浙江、山東等轄區有重點港口的自貿區，已經與相關期貨交易所簽署戰略合作協議，將展開戰略投資入股、加強期現貨聯動，透過自貿區的速度來完善大宗商品交易市場體系。

除了期貨市場外，此次大陸還將在自貿區進行金融探索，大陸商務部副部長王受文3日表示，將完善期貨保稅交割監管政策，並展開本外幣合一銀行帳戶體系試點、推進融資租賃公司外債便利化試點、探索智慧財產權證券化模式。

同時，自貿區也承擔監管產業試行的責任，例如在目前重點監管的遊戲產業方面，自貿區將進行網路遊戲屬地管理試點、負責審核等措施。

(時報資訊)