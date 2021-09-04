投機客押注銅價走高的期貨與選擇權等多頭部位，近期創逾一年最低水準，反映交易商擔心銅供應量攀升會對今年來大漲的銅價構成壓力。

據美國商品期貨交易委員會（CFTC）資料，迄8月24日止一周，對沖基金和其他投機客持有銅期貨與選擇權的淨多單，下降至1萬2,956口，為去年6月來最低，較今年元月初大減約85％。

LME三個月銅期貨周五盤中報每公噸9,406美元，小漲0.1％。

紐約商品期貨交易所（NYMEX）12月期貨價，9月3日盤中每磅下跌0.13％報4.2985美元。跟5月高點相較累計下跌近10％。

該期貨價5月11日創4.7595美元收盤新高，跟去年底相較大漲35％。因為當時投資人看好全球經濟擺脫新冠疫情衝擊而復甦，將帶動銅需求持續飆升而不斷買進銅期貨。

但銅價在5月創新高後就開始往下走，8月中曾跌破4美元大關。因為許多國家陸續爆發新一波疫情，讓人擔心影響需求之際，供應量又增加，給銅價構成壓力。

儘管按9月2日收盤價計算，紐約12月期銅價今年來仍累漲22％，但外界開始看壞銅價走勢。銅價自5月頂峰開始走跌後，投機客持有銅期貨與選擇權的淨多單部位就跟著下降。

因為各種訊息顯示銅需求有降溫跡象。像全球銅使用量最大的中國大陸，近期公布的經濟數據疲弱，尤其製造業活動放緩，成為拖累銅價下跌主因之一。

另外，銅價大漲增加通膨壓力後，中國當局多次釋出包括銅等工業金屬的庫存來抑制價格大漲走勢。加上智利銅礦勞資糾紛達成和解，避免因罷工衝擊生產，供應量可望增加而令銅價走弱。

但Ed&F Man金屬顧問梅爾（Ed Meir）認為，在供應鏈仍未恢復正常運作之前，銅等工業金屬出貨仍受影響，對銅價發揮支撐作用。部份專家認為歐美推動綠能而增加銅的需求，因此銅價下跌空間有限。

(時報資訊)