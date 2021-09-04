德國化工巨頭巴斯夫（BASF）執行長薄睦樂（Martin Brudermuller）接受CNBC訪問時指出，德國政治界希望能夠成功減少碳排放，就必須與產業領袖攜手，採取全新的方式讓產業與政治通力合作。

他表示，目前政治人物只是提出一個又一個的目標，但對於執行面卻沒有太多著墨，「我認為，社會與政治界應該面對現實，目前並不缺目標，而是我們應該如何實現…但政治人物卻沒有投入這方面的努力。」

德國大選將於9月26日登場，目前情勢來看，綠黨很可能成為聯合政府的一員，企業界也密切關注未來政策是否會大轉向。

根據Politico民調顯示，綠黨支持度達17％，即將卸任的總理梅克爾主導的保守聯盟（由基督教民主黨與基督教社會聯盟組成）則有21％的支持度，社會民主黨掌握24％的民意支持。

組合聯合政府一般需要數周時間，曾經位處邊緣的綠黨如今聲勢高漲，在能源政策、稅率和投資方面有強大的影響力。今年春夏期間，綠黨的支持度不斷上升，市場早已預備好該黨將取得更多主導權。

瑞銀全球財富管理公司經濟學家透納（Dean Turner）與康凱爾（Maximilian Kunkel）公布最新報告指出，預料新的行政團隊更重視對抗氣候變遷議題，同時維持財政寬鬆政策以促進經濟復甦。

報告提及，「我們預期市場對選舉不會有太大反應，因為合組成政府需要數周時間，有時還要耗費數月，因此投資人要一段時間才會看到結果，但長期而言，綠色投資一定會攀升。」

不過企業界對於綠色投資增長浮現疑慮，尤其是巴斯夫這類能源密集企業，擔憂這將導致稅額上升以及減低競爭力。

薄睦樂指出，未來德國新政府必須與產業領袖合作，打造正向的法規架構，意即企業在社會需求下進行轉型，政府亦須對轉型過程提供補助。

(時報資訊)