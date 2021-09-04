德國聯邦議會選舉將於本月26日登場，梅克爾首相領導的基督教民主聯盟（CDU）與基督教社會聯盟（CSU）執政聯盟，近來在民調居於下風，變天風暴正在醞釀，目前結果殊難逆料，存在多種可能的結盟組合。

歐洲諮詢聯盟安博思論壇（European House Ambrosetti Forum）的專家指出，即將來臨的德國大選，攸關這個國家及整個歐盟地區的穩定。

德國智庫Walter Eucken Institut主管菲爾德（ Lars Feld）表示：「這是場非比尋常的大選，沒有現任者要捍衛政權，因此人人都有機會成為總理。」

德國總理梅克爾老早就宣布要退出政治舞台，不再競逐總理寶座，9月26日的這場大選，代表梅克爾時代結束，她超過15年的執政生涯劃下句點。

被視為梅克爾接班人的基民盟黨魁拉謝特（Armin Laschet），在競選活動之初，儼然是是下一屆總理的頭號人選。

但如今他面臨強敵挑戰，先是綠黨總理候選人貝爾伯克（Annalena Baerbock），再來是目前擔任財長的社會民主黨（SPD）黨魁蕭茲（Olaf Scholz）。

最新預測顯示，蕭茲領導的社民黨將贏得24％選票；基民盟與基社盟組成的保守派聯盟，以21％的得票率居次，綠黨可吸納17％選票。政治專家指出，從目前的民調來看，今年大選至少有三種結盟形式的可能性。

菲爾德指出，這次大選可能得花3個月、4個月甚至5個月的時間才有結果，因為要由三個政黨合組執政聯盟，把它們拉攏在一起並不容易。

他還補充提到，一旦這個籌組政府過程結束，「我們將有一位新總理，然後政局恢復穩定。」

德國政情穩定，不僅是對這個國家，對整個歐盟都是至關重要。畢竟德國是歐洲火車頭，是歐元區最大經濟體，對歐盟27國的政治走向具決定性的影響力。

(時報資訊)