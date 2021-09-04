美國8月非農就業人口僅增加23.5萬人，遠不如市場預期的增加73.3萬人，失業率從7月的5.4％略降至5.2％，顯示隨著美國疫情升溫、Delta變種病毒每日新增病例增加，大幅影響企業雇主聘僱意願。

這項報告大為疲弱已使得聯準會（Fed）在本月決策會議做出退場決定的機率微乎其微，一般預料要等到年底才會開始減少購債。

受此消息影響，美股周五盤中下跌。道瓊工業指數一開盤下滑0.38％或135.31點，來到35,308.51點，標普5百與那斯達克指數分別下跌0.33％與0.15％。

美國勞工部3日公布數據顯示，8月非農就業人口經季節調整後增加23.5萬人，遠不如分析師預期。7月就業人口上修至成長105.3萬人。8月失業率從上個月的5.4％降至5.2％，與市場預期相符。

8月非農就業新增人數遜於預期，遠低於6月上修後的增加96.2萬人與7月的暴增105萬人。其中以服務業聘雇情況最為慘淡。過去半年來，休閒餐飲業每月平均新增聘雇約35萬人，但該產業8月就業成長停滯、失業率升至9.1％。零售業8月減少人手聘僱。

8月勞工平均時薪月增0.6％，不僅高於市場預期的月增0.3％，亦勝過7月的月增0.4％。若以年來看，8月平均時薪年增4.3％，亦優於分析師預期的年增4％。8月勞動參與率為61.7％、與7月相同，但仍低於2020年2月疫情爆發前的63.3％。

經濟學家表示，美國8月就業市場成長放緩，主因有二。首先，疫情升溫帶來不確定性，導致企業暫緩聘僱，特別是涉及人際互動的服務業。其次，部分勞工因擔憂染疫而延後返回職場。

新冠疫情亦衝擊消費者信心，導致民眾縮減開銷支出。新增確診人數於7月、8月暴增，令許多美國民眾打消搭機出遊意願，亦減少飯店訂房與外食機率。

據線上餐廳訂位平台OpenTable數據顯示，截至9月2日為止的該周，餐廳訂位數較2019年同期下滑9％。

(時報資訊)