國發會官員3日表示，為落實個資保護，個資保護聯繫機制即日上路，日後各部會主管的民間企業若出現個資外洩，各部會須於72小時內通報國發會，由國發會這個平台掌握各部會執行監管的進度。此外，各部會也將修正《個資安全維護辦法》，針對不同業別、不同規模的企業採分級管理，多數部會可望於年底前公布實施。

國發會官員表示，為落實個資保護，龔明鑫、羅秉成與唐鳳三位政委2日邀經濟部、交通部、內政部、NCC等部會就強化「個資外洩通報」及「相關監管措施」進行討論，達成上述結論。

自108年元月起個資法的法規解釋機關由法務部移至國發會，而個資的監管仍由目的事業主管機關負責，例如銀行業歸金管會管，電信業由NCC負責，三位政委召開的會議做成決議，要求那些使用資通訊系統保存消費者個資且達一定門檻者（包括各業別），應列為加強管理對象，各目的事業主管機關一旦發現企業有個資外洩，應立即啟動行政檢查，以掌握資料外洩的原因，同時在72小時內通報國發會。

國發會官員表示，國發會是個資法規的解釋機關，也是各部會通報的平台，在部會通報後，可以藉這個聯繫機制進行跨部會協調，並掌握各部會執行監管的情況，以強化對民眾個資的保護。

跨部會結論也要求各部會執行個資監管要有一致性的標準，各部會須回去修正各自的《個資安全維護辦法》，對於使用資料者的身分確認及保護機制、個人資料顯示之隱碼機制、網際網路傳輸之安全加密機制等等訂定資安標準規範，並依據不同業別、不同規模的企業採分級管理，國發會官員表示：「金融業、電商、旅行業等業別特性不同，資料特性也不一樣，自應依比例原則，分級管理，至於細節仍由各部會訂定中，依修法進度估計，多數部會可望於年底前公布實施。」

(時報資訊)