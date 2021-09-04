本土疫情期間，公股銀行的數位通路使用上大舉成長，銀行內部確信值得強化數位金融深入各層面。其中，又以線上信用貸款、數位存款帳戶列為最優先拓展項目。

彰化銀行目前線上貸款業務現已提供線上對保服務，將積極優化申辦功能，如提供快速動撥機制，簡化授信作業流程，並規劃推出特定客群專屬的線上貸款專案。另彰銀將持續優化數位存款申辦流程，如強化證件上傳功能及拍照上傳精準度，提升客戶操作的便利性，縮短開戶時間。開放數位存款客戶可使用自然人憑證及視訊，於銀行官方網站申請提升帳戶權限。

第一銀行則是iLEO數位帳戶開辦、上線二年多來，截至今年第二季，開戶數持續增加至64.6萬戶，存款餘額臺外幣加總共計近260億元，為市場第四大，且持續與後段同業拉開差距，市場佔有率不斷增加。

一銀將搶攻數位客群，首先是下半年將與「和泰聯網yoxi」行銷異業合作活動，新戶於活動期間開立iLEO數位帳戶，配合外部廣告投放，為iLEO數位帳戶提升品牌能見度，創造實際業務轉化。

另外，一銀擬深化iLEO副品牌與金控間關聯性，擬與第一金證券合作，增加查詢證券庫存損益、導引開立證券戶並指定一銀存款帳戶作為證券交割戶，完整提升綜效，加強推展力道。

合庫銀行規劃預計將於第四季開辦遠程視訊櫃檯(VTM)服務，於營業部正式提供民眾使用，讓民眾透過該設備即可完成開戶及領取金融卡。

(時報資訊)