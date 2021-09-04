跨國銀行面對停不下來的新冠疫情，擬全面變革組織管理，讓全球分支據點一致採用混合工作、併計劃成為永久的營運模式。包括UBS瑞銀、CITI花旗、SC渣打、DBS星展，以及最新發言的HSBC滙豐集團。這些金融機構的員工的總工時中，最高將有40％居家辦公，金融業高層也因此構思，未來逐步把實體辦公室減少四成，差旅預算也會刪減五成。

UBS集團行政總裁哈馬斯（RALPH HAMERS）表示，疫情當前，銀行機構必須接受「混合工作模式」，對這樣的「新常態」環境，金融業必須在管理上提升到「加強版」的權衡，因為金融業處於高度監管的環境。

花旗銀行和星展銀行均是正式宣布「混合式辦公模式」的銀行，全球花旗員工依據工作性質，工作模式分為常駐（resident）、遠距（remote）與混合（hybrid），實體銀行櫃台人員與資料管理極少數必須留在服務現場的員工。

星展銀行（台灣）自2021年初即持續推動「Future of Work」（FoW）計畫，重塑營運與工作模式。星展表示，即使在疫情結束後，仍於符合主管機關法規下，員工將可以總工時最高40％居家辦公，另外60％則在辦公室工作，各單位主管需提出分組上班的管理新作法，以迎接未來工作新常態。

滙豐集團行政總裁祈耀年最新表示，多達七成的滙豐員工支持混合工作模式，並接受商務旅行預算減半的規劃。新冠疫情全球大流行18個月來，滙豐銀行遍布全世界的分支據點，曾高達90％的員工在家工作，依據祈耀年的公開說法，滙豐計劃把實體辦公空間減少40％，市中心租約到期後就不再續約。

瑞銀內部調查，許多員工在家工作時，每小時產出年增率上升，員工也喜歡混合工作模式提供的靈活性，更有趣的是，員工和客戶的數位化思維發生轉變，客戶要求更無縫的數位服務，員工更加地考慮如何改善客戶體驗。

(時報資訊)