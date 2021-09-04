大法官日前做出釋字第807號解釋，認定《勞動基準法》限制女性勞工夜間工作形成差別待遇違憲。勞動部3日邀集學者開會討論，多數與勞動部看法一致，認為禁止孕婦夜間工作效力仍在，而接下來也會發通函給地方政府說明。

大法官8月20日做出釋字第807號解釋，勞動基準法第49條第1項規定限制女性勞工夜間工作形成差別待遇，違反憲法第7條保障性別平等意旨，自解釋公布日起失效。外界擔心在條文失效之後，其餘條文失所附麗，連帶讓妊娠、哺乳期間不得夜間工作這項保護跟著失效，因此勞動部邀集學者開會討論。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，為釐清條文失效後，是否影響禁止孕婦夜間工作等相關規定，勞動部邀集男女各4名、共8名勞動法學者與勞工代表開會。

黃維琛指出，學者在會中針對各面向討論，多數都認為從「母性保護」觀點來看，不管是現行職安法規或者是兩公約，甚至參考其他國家法規來看，都有妊娠、哺乳期間不得夜間工作這項保護，再加上同條第3項「女工因健康或其他正當理由，不能於午後10時至翌晨6時之時間內工作者，雇主不得強制其工作」的效力也在，因此認為釋憲結果不影響「妊娠或哺乳期間女工不得夜間工作」規定。

由於多數學者專家的見解與勞動部日前看法一致，黃維琛表示，後續將先通函給地方政府說明禁止孕婦夜間工作效力仍在，並啟動修法讓法意更完善。他說，有的學者建議從職安法規著手，有的則認為可以直接調整原本的勞基法，不排除後續再召開專家學者會議來討論。

(時報資訊)