2021年金管會連駁兩案，首宗外資電支蝦皮、首宗外資易安聯金融監理沙盒案皆難產，讓金管會成眾矢之的，被新創業者痛批金管會都沒努力扶植新創。金管會透露，易安聯「小額跨境匯款金融科技創新實驗」無法落地「我們也很納悶、難過，之前的努力都白費。」

金管會直言，易安聯從2019年4月30日開辦以來，就已展延過三次，第一次從2020年4月30日申請展延至2020年10月30日，第二次又再展延到2021年4月30日、後又申請展延到今年10月30日。

期間為了讓實驗順利落地，金管會完成「電子支付機構管理條例程序」該條文及授權之子法「外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法」且在2021年7月1日生效。

由於第三次展延必須在今年10月29日前准駁，金管會在今年8月11日就函請易安聯必須在8月31日前補正相關書件，但在這麼長的時間內，法規條文、遊戲規則都很清楚，但業者還是無法把文件補足，導致實驗難產、出不了沙盒，金管會也表示不解。

台灣外籍勞工多達70萬人，匯款需求相當龐大，外籍勞工除了透過銀行匯款之外，只能透過特殊雜貨店、外勞仲介公司等地下管道匯兌，風險、成本都很大，所以當年金管會相當鼓勵外勞跨境小額匯兌實驗。但金管會坦言，鼓勵新創的同時，更重視新創業者不懂重視的「法遵、消費者保護與風險控管」，對於外界所批評的金管會不扶植新創，真的是「有苦難言」。

(時報資訊)