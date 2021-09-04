首宗被要求退場的金融創新沙盒實驗出現！金管會創新中心執行秘書胡則華3日宣布，香港商易安聯向金管會申請「外籍移工國外小額匯兌業務」營業許可，因未於補正期限內補正指撥營運資金之證明文件，金管會已在2021年9月3日駁回其申請，並請其自今年9月4日啟動退場機制，實驗15萬名客戶可繼續匯款，但不能再招收新客戶，金管會給予一個月的時間，10月4日起就不能再提供客戶跨境匯款交易服務。

胡則華指出，要求易安聯台灣分公司退場，主要是該公司無法補齊相關文件，也就是無法完成增資到1億元的相關流程，目前該公司只有營運資金20萬元，已向經濟部申請增資，但經濟部尚未核准其「外資」增資問題，金管會在期限內沒有拿到易安聯指撥營運資金證明文件。

易安聯7月報告指出有15萬客戶，截至2021年7月31日曝險額為800多萬元，平均每人每筆匯出金額為台幣9,000元。

此外，金管會指出，另一件外籍移工國外小額匯款實驗的「統振」繼續申請落地中。之前有自行申請終止實驗的是群益證券，未來若易安聯解決增資問題、補齊文件，還可重新提出申請落地。

對於這是否因涉中資背景受到經濟部卡關才無法完成增資？經濟部商業司表示，投審會要求徵詢國安會、陸委會、國安局等相關局處意見，必須更謹慎釐清背後的股東，沒有刻意刁難易安聯，沒有拖時間。據易安聯提報給商業司的資訊，背後陸資持股14.05％，與阿里巴巴集團相關，雖陸資持股未超過規定3成，是否有實質強制力，投審會尚未回覆意見。

金管會指出，易安聯是在2019年1月31日取得金管會核准辦理創新實驗，並從2019年4月30日開辦外籍移工匯款服務的實驗，一直到2021年8月31日都無法完成補正資料，只能駁回易安聯的申請。考量其服務客戶眾多、且有國外合作夥伴，為保護實驗參與者相關權益，給予該公司1個月緩衝時間處理退場事宜。也就是從2021年9月4日起不得招收新會員，且應通知客戶及合作夥伴實驗退場事宜，既有客戶仍可匯款至今年10月3日止。自110年10月4日起，易安聯公司即應完全終止實驗，不得辦理任何匯兌業務。

(時報資訊)