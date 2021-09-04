全球遊戲業在近年疫情下，帶動一波成長後，今年上半年表現相對清淡，但整體而言，全球遊戲業每年仍呈現穩定成長，從研調Newzoo資料來看，自2019年全球遊戲市場將以7.2％的複合年增率增長，到2023年底全球收入突破2,000億美元，達到2,046億美元，其中2021年小幅衰退，主要因為2020年新冠疫情帶動宅經濟，遊戲市場產值年成長超過二成，隨著玩家人數增長及生活型態數位轉型，今年小幅年減後，未來幾年將有更大成長空間。

以遊戲類型來看，移動遊戲佔市場52％，年成長4.4％，佔比最大，且今年逆勢成長，手遊市場將是業者持續開發的重點。另在玩家人數也不斷攀升情況下，有助於未來產業持續成長，Newzoo預估2023年將是全球遊戲市場里程碑，屆時全球玩家數將超過30億人。

台灣遊戲業一些趨勢，以前幾名的遊戲不難看出，IP手遊賣情懷，導客效果佳，生命週期長，不用花費太多行銷預算，能得到更好的營收貢獻，根據統計，排行榜遊戲中，IP遊戲佔7～8成，IP手遊平均熱度是非IP的2.6倍，業者近年來多利用經典端遊改編成手遊，如《天堂M》、《三國群英傳M》，帶動營收較往年端遊時期數倍的貢獻。

除IP的含金量高外，另一個含金量更好、且持續成長的是疫情帶動休閒博弈手遊，全球疫情造成一系列封城措施，實體博奕遊樂場所直接被迫關閉、民眾也無法群聚打牌娛樂情況下，線上休閒博弈類手遊取代線下實體，即使在後疫情時代，如此新生活型態之安全性、方便性，將在未來數年帶動數位轉型趨勢，在手遊上，特別是休閒博弈類、棋牌類受惠更深，因為其對於線下實體遊樂場具有明顯替代性，動作類手遊市場則受惠有限。

8月初中國大陸再出手打壓當地遊戲業，稱網遊為「精神鴉片」，當時中國遊戲大廠騰訊、網易股價均大跌，另近日中國再祭遊戲令，未成年人只能在周五六日玩一小時網遊，對台廠的影響性可從三個層面分析：

一、台廠在中國營收比重，主要大廠在中國的營收比重約在一成或是以下，先前中國對海外版號嚴審，讓業者往其他海外發展已做足準備，台灣遊戲業者大多已往非中國的海外市場進攻，以近期宇峻開發《sin七大罪魔王崇拜》赴日本發行告捷，遊戲龍頭鈊象近年佈局也是往美國去做授權，皆可看出各廠重心已不在中國。

二、遊戲消費主力的年齡層並非未成年人，大多是受薪階層的成年人支撐遊戲營收，因此這10％中國營收中，頂多僅影響低個位數。

三、遊戲類型上來看，未成年人遊戲類型主要為MMORPG，這些遊戲在中國主要由騰訊、網易佔據市場，台廠在中國多是以回合制卡牌類、休閒博弈類為主，族群比較偏向受薪階級的成年人。面對這波中國接二連三的打壓，台灣業者影響不大，甚至中國玩家被限制後，可能翻牆遊玩海外遊戲，有受惠機會。

近期另一件產業重要的事為蘋果App Store讓步，開發者可提供用戶第三方支付方式，該平台先前被許多開發者指出過於強勢，收取30％高額佣金，並要求開發者不得提供第三方支付方式，來規避抽成，目前蘋果提出讓步計畫之一就是讓開發者在應用程式用戶同意後，取得用戶電子郵件為聯絡方式，提供用戶其他支付方式。

雖然目前這項協議何時生效還不確定，但生效可能性高，各國也朝向此方向邁進，韓國近日已成功立法響應，對遊戲開發商而言，可達到降低佣金成本，提升毛利率，對遊戲通路商而言，遊戲點卡營收及市佔率提升，對於相關廠如點卡通路商智冠、遊戲開發商宇峻及鈊象等，提供中長期正向發展的機會。

以目前台灣業者在下半年除為傳統旺季外，多家業者也有新品要發表，如遊戲開發商宇峻的《三國群英傳M》，之前在台港澳創出佳績後，預計在下半年將在日本推出，智冠營運自家IP天地劫大作《天地劫：幽城再臨》在台港澳上市後表現亦佳，網龍《天子傳奇M》、《尋秦記》亦將在第四季及明年推出，而休閒博弈手遊趨勢正向下，鈊象持續更新六大平台APP遊戲內容，並跨足海外市場，提高市佔率，未來將能穩定成長。

綜合上述，遊戲業者經歷過今年上半年的清淡，及中國市場短線逆風後，下半年及明年將陸續有新品，及擴展新市場，將為遊戲業帶起一片新生機。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意