面對短期看不到終點的晶片荒，全球晶圓代工廠紛紛抓準機會擴張產能。大陸晶圓代工龍頭中芯國際3日宣布，將在上海臨港投資88.7億美元，建造12吋生產線，預計每月增加28奈米晶圓產能10萬片。

中芯國際3日早盤股價低迷，該公司在中午公告擴建產線後，相關消息在中午前先行帶動中芯A＋H股由跌轉漲，H股股價在中午收盤前由跌近2％直線拉升至漲2.7％，A股則由跌0.5％拉升至最高漲近5％。不過午後漲幅有所收斂，收盤中芯國際H股漲0.42％至24.05港元，A股漲2.86％報人民幣56.77元。

同時，中芯國際在3日傍晚公告，自2015年以來擔任公司董事長的周子學，因個人身體原因，即日辭任董事長及董事會提名委員會主席的職務，但仍擔任執行董事。而中芯執行董事、CFO兼公司祕書高永崗獲委任代理董事長與董事會提名委員會主席。

綜合陸媒報導，據公告指出，中芯國際9月2日和上海自貿區臨港新片區管理委員會簽署合作框架協議，共同成立合資公司，該項目規劃建設每月10萬片產能的12吋晶圓代工生產線，提供28奈米及以上技術的積體電路晶圓代工與技術服務。

中芯國際表示，該項目計劃投資約88.7億美元，合資公司註冊資本擬為55億美元，中芯擬出資占比不低於51％，上海市政府指定的投資主體擬出資占比不超過25％，後續會共同推動第三方投資者完成剩餘出資。

(時報資訊)