外資狂敲晶圓雙雄，3日斥資高達73％買超資金，買進台積電、聯電，推升台股3日大漲197.16點，單單兩檔貢獻指數達七成，是台股重返季線的最大功臣，電子成交占比重回64％，惟量能未放至4,000億元以上。康和證券投資總監廖繼弘表示，下周大盤在17,500點附近震盪，等待量能歸隊。

台股3日早盤以上漲60.76點跳空開出，台積電、聯電分別挾著先進製程及成熟製程優勢吸引外資一面倒的看好，股價一路大漲，聯電僅差0.4元就鎖住漲停，成為台股全場焦點，台積電終場上漲13元，聯電上漲6元，兩檔貢獻台股漲點138.64點，終場台股3日大漲197.16點，台積電、聯電就貢獻七成、70.31％的漲點。

相對地，上半年當沖熱門族群航運股倒一片，包括台驊投控、長榮、陽明、萬海、新興、中航、慧洋等股價均收黑。

外資3日買超台股324.84億元，創今年7月23日以來最大量，集中火力買超台積電、聯電各達178.98億元及58.35億元，光兩檔就占外資買超73％的比重，電子股交易熱絡，推升上市電子股成交比重拉升至64.46％，是今年8月5日以來高點。

康和證券投資總監廖繼弘表示，台積電漲價兩成、費城半導體指數創高，成功讓台股跌破半年線後化險為夷，多頭題材來得正是時候，8月的月K線留長下影線，確立止跌訊號，與5月表現如出一轍，同時資金集中火力在電子股上，電子股順利接棒，3日台股重回季線。

廖繼弘指出，由於下周月線扣抵低值將轉為上揚，等待量能回溫，屆時在場外觀望的投資人可以重回台股，預計台股下周將在17,500點上下震盪，成交量能逐步歸隊。

統一期貨投顧部專業協理廖恩平表示，台股3日重回季線預計將進入高檔震盪，等待10日均量回升至4,000億元以上、主流族群一起放量、台股行情趨於穩定，大盤2日大跌154點，3日大漲197點，這兩天的走勢不是標準的多頭走勢，等待疑慮消除後，預計第四季有望迎接消費性旺季來臨，台股將再創前高，但在此之前台股將會進行震盪，消化市場的雜音。

(時報資訊)

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