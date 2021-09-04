全球前五大晶片代工廠均加入漲價行列，不僅外資搶買，投信也不放過卡位機會，尤其成熟製程為主的聯電傳出11月再度調漲報價後，取得三大法人關注，3日股價續創近21年新高，以8,696億元的市值，擠下台灣首宗「金金併」的金融股王富邦金，成為台股市值第五大。

聯電因鎖定成熟製程，恰好命中產業甜蜜點，獲土洋法人齊步看多，不光三大法人連八日買超38.91萬張，投信連續買超天數更高達22個交易日，波段買超達6.46萬張，加上海通國際證券3日將其初次納入研究範圍，率領股價逼近漲停、勁揚9.38％，以當日最高點70元作收，市值大增745億元，暌違21年再度突破8千億元關卡，達8,696億元，根據證交所3日統計，甚至超越富邦金的8,678億元，成為台股市值第五大。

目前台股前10大市值依序為台積電、鴻海、聯發科、台塑化、聯電、富邦金、中華電、國泰金、台達電及南亞。

根據集邦科技（TrendForce）統計，第二季全球晶圓代工產值高達244.07億美元，連八季創下歷史新高。

除二哥聯電市值暴增外，全球晶圓代工龍頭台積電，本身坐擁技術領先優勢，在宣布下半年價格不再凍漲，毛利率下滑的壓力可望緩解後，股價也重攀620元價位，續填2月26日留下的跳空缺口，市值更重返16兆元大關。

外資本周買超909億元，創下2005年年底以來單周買超新高，成為晶圓雙雄攻頂最大功臣。萬寶投顧董事長朱成志認為，8月下旬以來在Fed重申鴿派立場後，各方資金陸續回流，外資認錯回補買盤尤為明顯，後續將有軋空外資、挑戰萬八的機會。

摩爾投顧分析師張志誠表示，法人鎖碼的聯電，股價一路沿線走高，引發市場對IC設計股展開比價行情；而融資散戶常錯過低點不買，隨著行情熱絡後又轉而追進，這是指數上漲量縮的過程中，最不合適的操作方式。股市多頭行情常是類股輪動，投資人千萬不要拉高後才追高，應鎖定營收成長股逢低找買點，才能創造波段獲利機會。

(時報資訊)

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