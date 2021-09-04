中美關係在美國總統拜登上任以來遲未改善，特別在經貿議題上沒有新進展，除了在川普政府時期關稅貿易戰中，2千多種免加徵關稅的中國產品的豁免幾乎全部到期，以及中美第一階段貿易協議數月未審閱完成，加上美方仍未取消各種針對中國的出口管制和禁令，在在讓美國企業對於中美經貿議題嚴重卡關備感焦慮。

紐約時報報導，拜登政府上任後，延續川普時期政策，繼續對價值約3,600億美元的中國商品加徵進口關稅。6月，拜登更公布一項將更多中國企業納入「黑名單」的行政命令，凡是與中國軍方疑似有往來、或壓制異議或宗教等少數群體的中國公司，都被納入實體清單。7月更是每況愈下，美方不僅增加制裁破壞香港民主制度的中國官員制裁名單，再加上台灣議題屢屢踩到中方紅線，中美關係更加惡化。

報導稱，拜登政府至今仍未闡明其與中國經貿關係的做法，即便新任美國貿易代表戴琪曾在5月與中國國務院副總理劉鶴通話，但雙方對於如何進一步解決貿易糾紛，至今都還沒有下文。

美國企業決定自力救濟，大力在華府遊說美方取消關稅，希望可在中國市場擴大拓展業務。8月初，包括代表半導體、零售業等領域的30多家美國行業商會，向戴琪和美國財長葉倫發出聯名信，要求拜登政府撤銷中國商品額外加徵的關稅，並呼籲重啟談判。美國貿易代表署8月底才公布，將繼續美中經貿政策全面性戰略評估工作，預計持續到秋季，美國企業對此非常不滿。

(時報資訊)