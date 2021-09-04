環球金融雜誌（Global Finance）2021全球主要國家央行總裁評比，我央行總裁楊金龍拿到A-，沒有連莊拿A，根據央行官員透露，他上任以來一心一意在央行天職的維護匯市秩序及國內金融穩定，向來對評比抱持平常心，過去二年拿A，也歸功於全體央行同仁及所有國人的努力，「他從不重視個人榮譽，就是本於職責、好好做事」。

2020年全球陷入疫情風暴，全球大型經濟體的美歐日等，祭出史上最巨大無限量化寬鬆（QE），引發龐大資金外溢效應，小型成熟國家如瑞士，及大多數新興國家貨幣大幅升值，台灣一樣深受其害。央行官員表示，台灣疫情控制良好，熱錢大量湧入，使得新台幣升勢強勁，波動幅度加大，不利匯市及金融市場穩定，央行本於職責，進場買匯維護匯市秩序，力穩金融市場，反映在出口及經濟成長表現長紅。

其實不止外資匯入，同期間還有海外資金大量回流，及台商回流，除了造成匯市波動加大，甚至爆發炒房效應，出現房市過熱風險，行政院在去年底啟動健全房市方案。楊金龍決策明快，在去年12月開出第一槍，進行選擇性信用管制調整，進一步在今年3月第一季理事會，經全體理事滾動檢討後，二度調整選擇性信用管制，以更嚴格的規定，強化打炒房的力道，引導房市回到健全的方向。

今年5月中旬本土疫情升至三級，行政院規畫紓困4.0協助受創企業，楊金龍也在第一時間加碼中小企業專案貸款總額至4,000億元，提供中小企業有力的金援，反映在企業退票續穩定，前七個月累計退票金額創歷史新低紀錄。

金融人士認為，楊金龍今年表現，較去年是有過之而無不及，沒拿到第三個A，完全是為全力維持匯市及國內金融市場的穩定，因此符合美國匯率操縱國三項條件，從美國觀點評比結果就是降至A-。

但央行官員強調，楊金龍對於評比成績從不居功，「做事最重要」是他一貫原則，只有穩定的匯率，才有利於以出口為導向的台灣經濟本質，小而開放的經濟體，總是難敵經濟大國QE，「未來還是會盡全力把事情做好，列在第一優先」。

(時報資訊)